Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев

Хотя в этом году количество приобретенных электрокаров в Украине снизилось на 15%, экологические машины все равно пользуются спросом. По информации Укравтопрома в 2020 году украинский автопарк пополнился на 6309 новеньких автомобилей на электротяге. Среди них Укравтопром выделил самые популярные электрокары, те, которые в течение года покупали украинцы больше всего.

Фото: ecoliga.ua

1. NISSAN Leaf

Эта модель остается на первом месте не один год. Автомобиль идеально сочетает в себе преимущества семейного городского хэтчбека, хорошую управляемость, отличную динамику и экономичность. Среди его плюсов — невысокие требования к мощности розетки, просторный салон, быстрый разгон в городе. NISSAN Leaf приобрели 1912 украинцев в 2020 году.

2. TESLA Model 3

Эта модель заполнила нишу широкодоступных седанов. Особенностями Model 3 стали: стеклянная крыша, система автопилота и возможность управления со смартфона. Данную машину купили 729 граждан.

3. Tesla Model S



Еще один представитель уже упомянутой компании. Преимуществом этой модели является высокотехнологичная начинка. С помощью огромного сенсорного дисплея, можно управлять всеми функциями авто. Также, интересной особенностью является наличие бесконтактного смарт-ключа, который можно даже не доставать из кармана, когда вы садитесь в автомобиль и запускаете его. Model S приобрели 676 автомобилистов.

4. FIAT 500е



Эта машина оснащена звукопоглощающей панелью, новым ветровым стеклом и модернизированными уплотнителями дверей. Специально для этой модели, программисты разработали уникальное приложение для смартфонов, благодаря которому можно на расстоянии смотреть статистику о расходах энергии за предыдущие поездки, контролировать состояние автомобиля, включать/выключать зарядку, планировать свой маршрут так, чтобы на пути обязательно были зарядные станции. На этот автомобиль нашлось 319 покупателей.

5. CHEVROLET Bolt и TESLA Model X.



Эти машины украинцы приобрели в одинаковом количестве — 310 единиц. CHEVROLET Bolt — это универсальный городской электромобиль, который будет сочетать в себе максимальное количество плюсов и сильных сторон, но при этом его можно купить по доступной по цене, без потери в качестве.

TESLA Model X характеризуется системой автоматического торможения. Салонный фильтр, по утверждению разработчиков, не только сдерживает пыль и неприятный запах, но и вирусы с бактериями. Дополнительные эмоции дарит Tesla Autopilot.

Также, Укравтопром ранее отмечал, что украинцы предпочитают иномарки с пробегом и все чаще игнорируют отечественный Укравтопром.









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