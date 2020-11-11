kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15632.97

ETH/USD

460.74

LTC/USD

59.51

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев

Укравтопром определил, какие электроавтомобили больше нравятся гражданам Украины

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Хотя в этом году количество приобретенных электрокаров в Украине снизилось на 15%, экологические машины все равно пользуются спросом. По информации Укравтопрома в 2020 году украинский автопарк пополнился на 6309 новеньких автомобилей на электротяге. Среди них Укравтопром выделил самые популярные электрокары, те, которые в течение года покупали украинцы больше всего.

Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев

Фото: ecoliga.ua

1. NISSAN Leaf

Эта модель остается на первом месте не один год. Автомобиль идеально сочетает в себе преимущества семейного городского хэтчбека, хорошую управляемость, отличную динамику и экономичность. Среди его плюсов — невысокие требования к мощности розетки, просторный салон, быстрый разгон в городе. NISSAN Leaf приобрели 1912 украинцев в 2020 году.

2. TESLA Model 3

Эта модель заполнила нишу широкодоступных седанов. Особенностями Model 3 стали: стеклянная крыша, система автопилота и возможность управления со смартфона. Данную машину купили 729 граждан.

3. Tesla Model S

Еще один представитель уже упомянутой компании. Преимуществом этой модели является высокотехнологичная начинка. С помощью огромного сенсорного дисплея, можно управлять всеми функциями авто. Также, интересной особенностью является наличие бесконтактного смарт-ключа, который можно даже не доставать из кармана, когда вы садитесь в автомобиль и запускаете его. Model S приобрели 676 автомобилистов.

4. FIAT 500е

Эта машина оснащена звукопоглощающей панелью, новым ветровым стеклом и модернизированными уплотнителями дверей. Специально для этой модели, программисты разработали уникальное приложение для смартфонов, благодаря которому можно на расстоянии смотреть статистику о расходах энергии за предыдущие поездки, контролировать состояние автомобиля, включать/выключать зарядку, планировать свой маршрут так, чтобы на пути обязательно были зарядные станции. На этот автомобиль нашлось 319 покупателей.

5. CHEVROLET Bolt и TESLA Model X.

Эти машины  украинцы приобрели в одинаковом количестве — 310 единиц. CHEVROLET Bolt — это универсальный городской электромобиль, который будет сочетать в себе максимальное количество плюсов и сильных сторон, но при этом его можно купить по доступной по цене, без потери в качестве.

TESLA Model X характеризуется системой автоматического торможения. Салонный фильтр, по утверждению разработчиков, не только сдерживает пыль и неприятный запах, но и вирусы с бактериями. Дополнительные эмоции дарит Tesla Autopilot.

Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев - фото 2
Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев - фото 3
Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев - фото 4
Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев - фото 5
Топ-5 самых популярных электрокаров среди украинцев - фото 6

Также, Укравтопром ранее отмечал, что украинцы предпочитают иномарки с пробегом и все чаще игнорируют отечественный Укравтопром.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrautoprom.com.ua/ru/samye-populyarnye-elektromobili-na-ukrainskom-rynke
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ