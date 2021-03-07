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Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото)

Эти машины отличаются маленьким расходом горючего

сегодня, 23:25
Автор:

Кириєнко Анна

Экономичность и расход топлива — одни из тех характеристик, на которые обращают наибольшее внимание при выборе автомобиля. Поскольку цены на бензин часто кусаются, каждому водителю хочется тратить меньше горючего. Поэтому предлагаем подборку самых экономных автомобилей для городского движения, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и стали любимцами украинцев.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото)

Машины с маленьким расходом - топ-5 экономичных авто. Фото: drivenn.ru

1. Skoda Rapid

Эта машина расходует 5,5 литров на 100 километров в городе и 4,4 литра на 100 километров — по трассе.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото) - фото 2

2. Skoda Octavia

Эта машина расходует топлива примерно как Skoda Rapid. Однако эта модель отличается качественной шумоизоляцией, достойными материалами и вместительный багажник.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото) - фото 3

3. Volkswagen Jetta

Эта машина расходует 5,3 литра на 100 километров при езде по городу и 4,4 литра при езде по трассе. Автомобиль комплектуется классической гидравлической автоматической коробкой передач, а не роботизированной коробкой DSG с двойным сцеплением, из-за которой постоянно возникают проблемы.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото) - фото 4

4. Renault Logan

Это бюджетная и популярная модель в Украине. В городе она тратит не более 4,4 литра, на трассе — 3,9 литра на 100 километров. Кроме того, автомобиль достаточно практичный и вместительный.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото) - фото 5

5. Peugeot 2008

Эта машина расходует в среднем 6,2 литра на 100 километров при езде по городу и 5 литров — по трассе. Часто клиенты выбирают эту модель не только за экономичность, но и за стильный и узнаваемый дизайн.

Топ-5 самых экономичных авто для езды по городу (Фото) - фото 6

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