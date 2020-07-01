Топ-5 невероятно крутых автомобилей из популярных фильмов

Во многих фильмах судьба главного героя неотрывно связана с его автомобилем. Именно с его помощью авто он совершает все свои немыслимые подвиги, побеждает плохих парней и спасает похищенную красавицу. Как правило, сами автомобили под стать своему владельцу. Они имеют скрытые возможности, иногда способны летать, плавать и делать другие трюки, которые не слишком присущи авто. С помощью портала mport мы сегодня рассмотрим некоторые модели автомобилей, которые засветились в знаменитых фильмах.

Ford Falcon XB — "Безумный Макс", 1979





Брутальность, скорость, литры бензина и агрессия в чистом виде - именно это является главными характеристиками постапокалиптической вселенной Макса Рокатански, который перемещается с помощью автомобиля Ford Falcon XB V8 Interceptor с огромным нагнетателем.

Volkswagen Beetle — "Фольксваген-жук", 1968





Фольксваген-жук завладел сердцами многих после премьеры фильма в 1968 году. Это один из самых узнаваемых автомобилей в мире, а его дизайн не меняется вот уже шестьдесят лет.

Mini Cooper — "Ограбление по‑итальянски", 1969





Знаменитый автомобиль британской индустрии стал популярен после главной роли в кино. Мало кому известно, что Mini имеет полное право на участие в гонках, и известен как один из самых успешных раллийных автомобилей Монте-Карло.

Dodge Charger — "Форсаж", 2001





"Форсаж" вдохнул новую жизнь в автомобиль Dodge Charger. А машина угольно-черного цвете, с огромным нагнетателем, 1970 года выпуска стала позиционироваться как член семьи Доминика Торетто.

Aston Martin DB5 — "Голдфингер", 1964





Aston Martin DB5 и без того известная машина, но роль в одном из лучших фильмов "Бондианы" сделала ее знаменитой. К тому же, если добавить сюда множество гаджетов - мы получим полный комплекс того, что так любим в фильмах об агенте 007.

Эти автомобили действительно стали героями кинематографа. Также издание "Комментарии" расскажет, какие песни нельзя слушать в автомобилях.



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