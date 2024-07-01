Топ-10 стран откуда завозят в Украину электромобили

С начала года в Украину было ввезено 21,4 тысячи электромобилей, что значительно выше показателей предыдущего года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Китай в лидерах поставок новых электромобилей в Украину

Детали импорта

Из общего количества ввезенных машин 5,5 тысячи были новыми, а 15,9 тысячи — подержанными. Общая стоимость этих автомобилей на таможне составила 476,3 миллиона долларов. Большая часть новых машин была импортирована из Китая — 4,7 тысячи штук на сумму 111,2 миллиона долларов.

Ведущие страны поставщики новых автомобилей:

Китай — 4,767 машин Япония — 242 машины Бельгия — 151 машина Германия — 139 машин Великобритания — 78 машин

Среди подержанных автомобилей наибольшее количество приходится на США — почти 6 тысяч машин, что составляет 38% от общего количества подержанных машин.

Ведущие страны поставщики подержанных автомобилей:

США — 5,967 машин Германия — 2,614 машин Корея — 1,775 машин Великобритания — 1,739 машин Китай — 1,251 машина

Ранее “Комментарии” писали, что с каждым годом украинцы все чаще обращают внимание на рынок подержанных автомобилей из Соединенных Штатов. Привлекательные цены и большой выбор моделей делают этот вариант особенно заманчивым. Однако вопрос о том, насколько это выгодно и безопасно, остается открытым.

Напомним, что водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами. Важной инновацией станет также расширение применения Европротокола, что позволит пострадавшим в ДТП обращаться за страховой выплатой даже в случаях, когда у виновника аварии нет страховки.