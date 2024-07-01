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Топ-10 стран откуда завозят в Украину электромобили

Китай в лидерах поставок новых электромобилей в Украину

сегодня, 11:56
Автор:
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Черновалова Кристина
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С начала года в Украину было ввезено 21,4 тысячи электромобилей, что значительно выше показателей предыдущего года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Топ-10 стран откуда завозят в Украину электромобили

Китай в лидерах поставок новых электромобилей в Украину

Детали импорта

Из общего количества ввезенных машин 5,5 тысячи были новыми, а 15,9 тысячи — подержанными. Общая стоимость этих автомобилей на таможне составила 476,3 миллиона долларов. Большая часть новых машин была импортирована из Китая — 4,7 тысячи штук на сумму 111,2 миллиона долларов.

Ведущие страны поставщики новых автомобилей:

  1. Китай — 4,767 машин

  2. Япония — 242 машины

  3. Бельгия — 151 машина

  4. Германия — 139 машин

  5. Великобритания — 78 машин

Среди подержанных автомобилей наибольшее количество приходится на США — почти 6 тысяч машин, что составляет 38% от общего количества подержанных машин.

Ведущие страны поставщики подержанных автомобилей:

  1. США — 5,967 машин

  2. Германия — 2,614 машин

  3. Корея — 1,775 машин

  4. Великобритания — 1,739 машин

  5. Китай — 1,251 машина

Ранее “Комментарии” писали, что с каждым годом украинцы все чаще обращают внимание на рынок подержанных автомобилей из Соединенных Штатов. Привлекательные цены и большой выбор моделей делают этот вариант особенно заманчивым. Однако вопрос о том, насколько это выгодно и безопасно, остается открытым.

Напомним, что водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами. Важной инновацией станет также расширение применения Европротокола, что позволит пострадавшим в ДТП обращаться за страховой выплатой даже в случаях, когда у виновника аварии нет страховки.



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