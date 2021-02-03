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Топ-10 самых ожидаемых автомобилей 2021 года в Украине (Фото)

Эти модели - яркие представители современного автопроизводства

сегодня, 20:20
Автор:

Кириєнко Анна

Этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем, машины, которые будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Итак, пристегнитесь и айда по списку автомобилей, которые вы сможете увидеть в автосалонах уже в ближайшее время.

Топ-10 самых ожидаемых автомобилей 2021 года в Украине (Фото)

Самые ожидаемые автомобили 2021-го года в Украине. Фото: avtoreliz.com

1. BMW iNext

Современный электрический кроссовер от BMW сможет проехать без подзарядки до 600 км. Автомобиль оснащен технологией Intelligent Glass Control, которая позволяет изменять степень прозрачности окон в считанные секунды. Поэтому вы по желанию можете ездить хоть в удобной пижаме, вас все равно никто не увидит, если вы этого пожелаете.

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2. Hyundai Tucson

Новое поколение этой модели с нетерпением ждет большая часть украинских автомобилистов. Новенький Tucson имеет интересный дизайн, который сразу привлекает к себе внимание. Прогнозируется, что у этого автомобиля будет оригинальная радиаторная решетка. Салон усовершенствованной модели будет подобен легендарного Santa Fe.

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3. Infiniti EV

Infiniti идя в ногу со временем выпустит свой первый электрокар, который начнет целую линейку экологичных машин. Электромобиль будет напоминать концепт Q Inspiration, который компания представила еще в 2018 году.

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4. Kia Sorento

Kia Sorento уже проходит испытания, поэтому возможно мы увидим ее в автосалонах одной из первых. Новинка отличается от всех других моделей. В новом автомобиле будет современная светодиодная оптика необычной формы. Моторная гамма будет включать шесть агрегатов.

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5. Mitsubishi Outlander

Разработчики заявляют, что эта версия изменится до неузнаваемости. Скорее всего кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai последующих поколений.

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6. Tesla Cybertruck

В этом году должна выйти и электрический пикап от Илона Маска. Машина сможет разогнаться максимально на 177 км в час. Разгон до 100 километров займет всего 6,5 секунды. Прогнозируется, что Tesla выпустит еще один вариант — более мощный, который сможет разогнаться всего 2,9 секунды.

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7. Volvo XC-90

Новая версия будет оснащена системой автономного управления. Машина сможет самостоятельно везти пассажиров, но только по отдельным дорогам. Автомобиль будет иметь точную картографию.

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8. Hummer EV

Эту модель можно будет приобрести уже осенью 2021-го. В автомобиле будет современная светодиодная оптика на всю ширину кузова. Его силовая установка будет выдавать тысячу лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента.

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9. Hyundai Santa Cruz

Пока о корейском пикапе почти ничего не говорят. Однако эксперты сообщают, что более всего новинка будет подобной Santa Fe или Polisade.

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10. Renault Sandero

Хэтчбек получит моторы и платформу концерна Renault-Nissan. Новый вариант будет более экологичным. Он имеет меньшие размеры.

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Источник: https://mmr.net.ua/autoworld/articles/146850
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