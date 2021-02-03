Топ-10 самых ожидаемых автомобилей 2021 года в Украине (Фото)

Этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем, машины, которые будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Итак, пристегнитесь и айда по списку автомобилей, которые вы сможете увидеть в автосалонах уже в ближайшее время.

Самые ожидаемые автомобили 2021-го года в Украине. Фото: avtoreliz.com

1. BMW iNext

Современный электрический кроссовер от BMW сможет проехать без подзарядки до 600 км. Автомобиль оснащен технологией Intelligent Glass Control, которая позволяет изменять степень прозрачности окон в считанные секунды. Поэтому вы по желанию можете ездить хоть в удобной пижаме, вас все равно никто не увидит, если вы этого пожелаете.





2. Hyundai Tucson

Новое поколение этой модели с нетерпением ждет большая часть украинских автомобилистов. Новенький Tucson имеет интересный дизайн, который сразу привлекает к себе внимание. Прогнозируется, что у этого автомобиля будет оригинальная радиаторная решетка. Салон усовершенствованной модели будет подобен легендарного Santa Fe.





3. Infiniti EV

Infiniti идя в ногу со временем выпустит свой первый электрокар, который начнет целую линейку экологичных машин. Электромобиль будет напоминать концепт Q Inspiration, который компания представила еще в 2018 году.





4. Kia Sorento

Kia Sorento уже проходит испытания, поэтому возможно мы увидим ее в автосалонах одной из первых. Новинка отличается от всех других моделей. В новом автомобиле будет современная светодиодная оптика необычной формы. Моторная гамма будет включать шесть агрегатов.





5. Mitsubishi Outlander

Разработчики заявляют, что эта версия изменится до неузнаваемости. Скорее всего кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai последующих поколений.





6. Tesla Cybertruck

В этом году должна выйти и электрический пикап от Илона Маска. Машина сможет разогнаться максимально на 177 км в час. Разгон до 100 километров займет всего 6,5 секунды. Прогнозируется, что Tesla выпустит еще один вариант — более мощный, который сможет разогнаться всего 2,9 секунды.





7. Volvo XC-90

Новая версия будет оснащена системой автономного управления. Машина сможет самостоятельно везти пассажиров, но только по отдельным дорогам. Автомобиль будет иметь точную картографию.





8. Hummer EV

Эту модель можно будет приобрести уже осенью 2021-го. В автомобиле будет современная светодиодная оптика на всю ширину кузова. Его силовая установка будет выдавать тысячу лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента.





9. Hyundai Santa Cruz

Пока о корейском пикапе почти ничего не говорят. Однако эксперты сообщают, что более всего новинка будет подобной Santa Fe или Polisade.





10. Renault Sandero

Хэтчбек получит моторы и платформу концерна Renault-Nissan. Новый вариант будет более экологичным. Он имеет меньшие размеры.





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