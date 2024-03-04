Топ-10 самых дорогих автомобилей мира

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Когда мы думаем о самых дорогих автомобилях мира, мы представляем современные быстрые, спортивные и элитные автомобили. Однако, несмотря на многомиллионные цены на эти автомобили, они и близко не приближаются к самым дорогим автомобилям, которые стоят десятки миллионов долларов из-за своей истории, ценности и эксклюзивности.
Самый дорогой автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR. Фото из открытых источников
7 из 10 самых дорогих проданных автомобилей мира принадлежат одной популярной компании.
Самый дорогой автомобиль мира считается Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, приобретенный в 2022 году за 135 млн долларов. Таким образом, продажа Mercedes-Benz 300 SLR делает этот автомобиль одним из 10 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционе. Покупатель самой дорогой машины мира решил остаться анонимным.
Особенность Mercedes-Benz 300 SLR состоит в том, что главный инженер Рудольф Уленгаут создал всего два таких автомобиля. Однако до настоящего времени остался только один. Автомобиль оснащен мощным 3,0-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, который развивал невероятную в то время скорость до 180 км/ч.
Второй самый дорогой автомобиль из когда-либо проданных оказался Ferrari 250 GTO 1963 года. Он принадлежал немецкому гонщику Кристиану Глезелю, продавшему Ferrari 250 GTO за 70 млн долларов американскому бизнесмену Дэвиду Макнилу.
У автомобиля есть выдающаяся история в автоспорте. В 1964 году он выиграл Тур де Франс в 1964 году, а годом ранее занял четвертое место на гонке 24 часа Ле-Мана. Также автомобиль никогда не разбивался, что явилось одним из ключевых факторов его высокой цены.
Тройку лидеров по самым дорогим проданным автомобилям занимает Ferrari 250 GTO Tipo, который на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке приобрел анонимный покупатель за 52 млн долларов.
Этот автомобиль Ferrari был построен в 1962 году и является одним из 34 автомобилей серии GTO, получивших кузов Tipo. Также автомобиль участвовал во многих гонках, в частности в 24-часовой гонке Ле-Мана и Scuderia Ferrari.
Три из четырех самых дорогих автомобилей мира занимают машины Ferrari. На четвертом месте Ferrari 250 GTO, который был приобретен за 38 млн. Всего было выпущено только 39 моделей. Как и предыдущие автомобили, он участвовал во многих популярных гонках 60-х годов.
Очередная модель Ferrari в рейтинге самых дорогих автомобилей мира. Ferrari 335 Sport Scaglietti был продан в 2016 году за 35 млн долларов. Автомобиль 40 лет принадлежал одному владельцу, который хранил его в отличном состоянии, несмотря на обширную историю гонки в прошлом.
В 2013 году этот автомобиль стал самым дорогим в мире, когда его приобрели за 29,6 млн долларов. Машина сразу привлекла внимание любителей коллекционных автомобилей благодаря своей форме, а также истории. В гонке Хуана Мануэля Фанхио он выиграл Гран-при Германии и Швейцарии в 1954 году, а также участвовал в других известных гонках.
И снова автомобиль Ferrari. Этот автомобиль был построен для легендарной итальянской гонки "Тысяча Миль" 1956 года, а за рулем его был знаменитый Хуан Мануэль Фанхио. Его имя всегда придавало значительный престиж и ценность любой машине, на которой он участвовал. Было только изготовлено четыре Ferrari 290 MM и именно проданный за 28 долларов участвовал в гонке.
Первым современным автомобилем, который попав в рейтинг самых дорогих автомобилей, оказался Rolls-Royce Boat Tail, который в 2021 году приобрел анонимный покупатель за 28 млн долларов. По разным данным Rolls-Royce Boat Tail принадлежит аргентинскому футболисту Марио Икарди или же звездной паре Бейонсе из Jay-Z.
Было изготовлено только 10 автомобилей Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider, которые создавались специально для американского рынка в 1960-х годах для привлечения внимания к итальянскому бренду. Приобретаемая на аукционе машина долгое время принадлежала популярному американскому актеру Стиву МакКвину.
Этот автомобиль стал одним из первых выпущенных Ferrari для "гражданского" применения, а не гонки. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 существует только в трех экземплярах и на аукционе продали первую выпущенную машину. Судьба других двух экземпляров остается неизвестной.
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