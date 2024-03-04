Топ-10 самых дорогих автомобилей мира

Когда мы думаем о самых дорогих автомобилях мира, мы представляем современные быстрые, спортивные и элитные автомобили. Однако, несмотря на многомиллионные цены на эти автомобили, они и близко не приближаются к самым дорогим автомобилям, которые стоят десятки миллионов долларов из-за своей истории, ценности и эксклюзивности.



Самый дорогой автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR. Фото из открытых источников

Самые дорогие автомобили мира

7 из 10 самых дорогих проданных автомобилей мира принадлежат одной популярной компании.

1. Mercedes-Benz 300 SLR – 135 млн





Самый дорогой автомобиль мира считается Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, приобретенный в 2022 году за 135 млн долларов. Таким образом, продажа Mercedes-Benz 300 SLR делает этот автомобиль одним из 10 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционе. Покупатель самой дорогой машины мира решил остаться анонимным.

Особенность Mercedes-Benz 300 SLR состоит в том, что главный инженер Рудольф Уленгаут создал всего два таких автомобиля. Однако до настоящего времени остался только один. Автомобиль оснащен мощным 3,0-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, который развивал невероятную в то время скорость до 180 км/ч.

2. Ferrari 250 GTO – 70 млн





Второй самый дорогой автомобиль из когда-либо проданных оказался Ferrari 250 GTO 1963 года. Он принадлежал немецкому гонщику Кристиану Глезелю, продавшему Ferrari 250 GTO за 70 млн долларов американскому бизнесмену Дэвиду Макнилу.

У автомобиля есть выдающаяся история в автоспорте. В 1964 году он выиграл Тур де Франс в 1964 году, а годом ранее занял четвертое место на гонке 24 часа Ле-Мана. Также автомобиль никогда не разбивался, что явилось одним из ключевых факторов его высокой цены.

3. Ferrari 250 GTO Tipo – 52 млн





Тройку лидеров по самым дорогим проданным автомобилям занимает Ferrari 250 GTO Tipo, который на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке приобрел анонимный покупатель за 52 млн долларов.

Этот автомобиль Ferrari был построен в 1962 году и является одним из 34 автомобилей серии GTO, получивших кузов Tipo. Также автомобиль участвовал во многих гонках, в частности в 24-часовой гонке Ле-Мана и Scuderia Ferrari.

4. Ferrari 250 GTO – 38 млн





Три из четырех самых дорогих автомобилей мира занимают машины Ferrari. На четвертом месте Ferrari 250 GTO, который был приобретен за 38 млн. Всего было выпущено только 39 моделей. Как и предыдущие автомобили, он участвовал во многих популярных гонках 60-х годов.

5. Ferrari 335 Sport Scaglietti – 35 млн





Очередная модель Ferrari в рейтинге самых дорогих автомобилей мира. Ferrari 335 Sport Scaglietti был продан в 2016 году за 35 млн долларов. Автомобиль 40 лет принадлежал одному владельцу, который хранил его в отличном состоянии, несмотря на обширную историю гонки в прошлом.

6. Mercedes-Benz W196 – 29,6 млн





В 2013 году этот автомобиль стал самым дорогим в мире, когда его приобрели за 29,6 млн долларов. Машина сразу привлекла внимание любителей коллекционных автомобилей благодаря своей форме, а также истории. В гонке Хуана Мануэля Фанхио он выиграл Гран-при Германии и Швейцарии в 1954 году, а также участвовал в других известных гонках.

7. Ferrari 290 MM – 28 млн долларов





И снова автомобиль Ferrari. Этот автомобиль был построен для легендарной итальянской гонки "Тысяча Миль" 1956 года, а за рулем его был знаменитый Хуан Мануэль Фанхио. Его имя всегда придавало значительный престиж и ценность любой машине, на которой он участвовал. Было только изготовлено четыре Ferrari 290 MM и именно проданный за 28 долларов участвовал в гонке.

8. Rolls-Royce Boat Tail – 28 млн





Первым современным автомобилем, который попав в рейтинг самых дорогих автомобилей, оказался Rolls-Royce Boat Tail, который в 2021 году приобрел анонимный покупатель за 28 млн долларов. По разным данным Rolls-Royce Boat Tail принадлежит аргентинскому футболисту Марио Икарди или же звездной паре Бейонсе из Jay-Z.

9. Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider – 27,5 млн долларов





Было изготовлено только 10 автомобилей Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider, которые создавались специально для американского рынка в 1960-х годах для привлечения внимания к итальянскому бренду. Приобретаемая на аукционе машина долгое время принадлежала популярному американскому актеру Стиву МакКвину.

10. Ferrari 275 GTB/C Speciale – 26 млн долларов





Этот автомобиль стал одним из первых выпущенных Ferrari для "гражданского" применения, а не гонки. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 существует только в трех экземплярах и на аукционе продали первую выпущенную машину. Судьба других двух экземпляров остается неизвестной.

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