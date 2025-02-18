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Топ-10 лучших семейных авто: практичность, комфорт и безопасность

Одним из лидеров этого рейтинга стала BMW 3 Series Touring, сочетающая стиль, спортивный характер и практичность универсала.

18 февраля 2025, 18:41
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Амбарцумян Анна

Выбор идеального семейного автомобиля – задача не из простых. Для кого-то важен просторный салон, для других – безопасность и экономичность, а некоторые ищут баланс между этими критериями. Эксперты Autocar составили рейтинг десяти лучших моделей, которые отлично подойдут для семейных поездок, независимо от потребностей владельцев.

Топ-10 лучших семейных авто: практичность, комфорт и безопасность

BMW 3 Series Touring. Фото из открытых источников

В современном мире семейный автомобиль должен выполнять не только роль транспортного средства, но и быть комфортным, безопасным и практичным. Независимо от того, ищете ли вы просторный кроссовер или компактный хэтчбек, некоторые модели демонстрируют лучшее сочетание этих качеств.

ТОП-10 лучших семейных авто:

  1. BMW 3 Series Touring – сочетает в себе динамику и комфорт, имеет вместительный багажник и эффективные гибридные двигатели.

  2. Dacia Jogger – бюджетный вариант с тремя рядами сидений и практичным дизайном.

  3. Volkswagen Golf – классический хэтчбек, отличающийся надежностью и современными технологиями.

  4. Land Rover Defender 110 – внедорожник для тех, кто любит приключения, но не хочет жертвовать комфортом.

  5. Skoda Kodiaq – просторный и технологичный кроссовер с вариантами на пять или семь мест.

  6. Skoda Octavia Estate – один из самых популярных универсалов с большим багажником.

  7. Toyota Corolla Touring Sports – отличный вариант для ищущих гибридный автомобиль с низким уровнем расхода топлива.

  8. Kia Sorento – семейный кроссовер с вместительным салоном и хорошей комплектацией.

  9. MG HS – конкурентный вариант с приятной ценой и хорошими характеристиками.

  10. Peugeot 5008 – стильный и функциональный автомобиль с просторным интерьером.

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества, но все они сочетают основные черты, которые ценят семейные водители: безопасность, комфорт и практичность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спрос на электромобили в Украине продолжает расти, и новый год начался с очередного скачка продаж. В январе украинцы зарегистрировали 3637 электрокаров, что почти на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными остаются как новые, так и б/у модели, среди которых безоговорочными лидерами стали Nissan Leaf и Tesla Model Y.




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Источник: https://www.autocar.co.uk/car-news/best-cars/best-family-cars
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