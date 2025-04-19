Точно не прогадаете: названы топ-3 марки японских авто, которые не теряют цены

Водители с опытом хорошо знают, что для того чтобы меньше вкладываться в ремонт автомобиля, нужно его менять каждые 3-5 лет. Однако есть и другой момент, который тоже следует учитывать: большинство автомобилей стремительно теряют стоимость и продать их выгодно невозможно. Выходом становятся модели с высокой ликвидностью, и, как оказалось, лучше всего с этим справляются японские бренды.

Автомобили. Фото из открытых источников

Автоэксперты называют топ-3 марки, которые лучше держат цену. На первом месте Toyota (89,1% сохранности стоимости). Надежность, долговечность и минимальные затраты на обслуживание делают Toyota бессменным лидером вторичного рынка.

На второй позиции не менее известна марка японских автомобилей – Suzuki. Некоторые модели не только не падают в цене, но и дорожают со временем. Идеальный вариант для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию.

Замыкает тройку самых успешных брендов японского автопрома автомобиль Isuzu. Несмотря на ограниченный выбор моделей каждый автомобиль этого бренда почти не теряет в цене.

Читайте также на портале "Комментарии" — наверняка каждый автомобилист со стажем хотя бы раз попадал в историю, когда утром твой автомобиль тебе не рад, а проще говоря, когда разряжен аккумулятор. Это действительно одна из самых распространенных проблем среди водителей. В таких случаях часто используют метод "прикуривания" от другой машины.

Однако автомастера предостерегают, что неправильная процедура может привести к серьезным неполадкам и даже вывести автомобиль из строя.

Также издание "Комментарии" сообщало – в марте 2025 года проливы бензина, дизеля и автогаза на заправочных станциях составили 604,2 млн. литров, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. На столько снизились и итоговые цифры за квартал.



