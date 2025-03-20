Tesla отзывает тысячи Cybertruck: какой опасный дефект обнаружили

Tesla снова попала в центр внимания из-за серьезной проблемы с одним из своих новейших автомобилей. На этот раз компания отзывает более 46 тысяч единиц Cybertruck из-за дефекта, что может привести к опасности во время движения. Об этом сообщает Reuters.

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Tesla объявила, что отзывает 46 096 единиц Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели, которая может оторваться во время движения. Компания уже сообщила, что все машины с этой неисправностью будут отремонтированы бесплатно в сервисных центрах. Это далеко не первый случай отзыва этой модели, ведь с момента старта продаж в прошлом году Cybertruck уже несколько раз попадал в список отозванных из-за технических проблем. По данным BizzyCar, по состоянию на начало 2024 года Tesla занимает лидирующее положение среди брендов, имеющих наибольшее количество отозванных автомобилей в США – 21%.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что акции Tesla, компании Илона Маска по производству электромобилей, упали на 6,6%, а акции ее китайского конкурента достигли исторического максимума после презентации BYD электромобиля с возможностью сверхбыстрой зарядки. Акции BYD выросли на 6% на открытии торгов в Гонконге во вторник, увеличив его рыночную стоимость почти до $162 млрд – больше, чем у Ford Motor, General Motors и Volkswagen AG вместе взятых. Акции Tesla демонстрируют самые плохие результаты в индексе S&P 500 за год, упав более чем на 43% с конца 2024 года, а аналитики снизили свои ценовые ориентиры и оценки из-за слабых продаж и опасений по поводу политической популярности Илона Маска.

Кроме того, один из ведущих и инвесторов Tesla Росс Гербер выступил с жесткой критикой Илона Маска , обвинив его в уничтожении репутации компании и стремительном падении продаж электромобилей. За два месяца президентства Трампа акции Tesla потеряли около 40% стоимости, поэтому Гербер призвал Маска уйти из компании.