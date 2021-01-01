Такого еще не бывало: Tesla Model S станет бензиновым автомобилем

Огромное количество энтузиастов берутся самостоятельно переоборудовать бензиновые автомобили в электрокары. Но эта ситуация обратная! Американский блогер решил реализовать удивительный проект — создать Tesla Model S с двигателем V8.

Автор YouTube-канала Rich Rebuilds уже принялся за работу и нашел подходящий вариант для реализации своей идеи. Как оказалось, найти подходящий вариант Tesla не просто. Блогеру пришлось отправиться на свалку, где он приобрел частично разукомплектованный автомобиль Tesla Model S после ДТП.

Электрокар ждет длительный процесс восстановления и переделки в бензиновый вариант. В планах блогера установить на Model S двигатель V8 LS3 пятого поколения от Chevrolet Camaro на 6,2 литра. Предположительно, в итоге, машина будет выдавать 426 лошадиных сил.

Процесс переоснащения и конечный результат блогер обещает показать на своем канале.

Электрокары Tesla известны не только как городской транспорт – Model S уже успел установить рекорд на одной из гоночных трасс. Илон Маск решил не останавливаться на достигнутом и вместе со своим детищем решил покорить еще один всемирно известный трек . Как сообщало издание "Комментарии", электромобиль Tesla Model S не смог поставить скоростной рекорд

Нюрбургринг – знаменитая трасса в Германии, где лучшее время в своем классе недавно зафиксировал Porsche Taycan. Как сообщает автомобильный портал AutoEvolution, в ходе тренировочного заезда Tesla Model S с модифицированной трансмиссией, тримоторной силовой установкой Plaid и экспериментальными шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS прошел трассу за 7 минут и 23 секунды – на 19 секунд быстрее конкурента.

Tesla Model S станет бензиновым автомобилем. Фото: ITC

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