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Стало известно, какой цвет машин чаще всего покупают люди

Этот цвет сочетает в себе природу и современные технологии

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какой цвет автомобиля выбирает подавляющее большинство людей. Об этом сообщил портал Avtodream.org.

Стало известно, какой цвет машин чаще всего покупают люди

Автомобильные новости: какой цвет машин стал трендовым во всем мире. Фото: best-wallpaper.net

Несмотря на то, что цветовая гамма автомобильных моделей только растет, покупатели выбирают преимущественно классический цвет — белый.

Исследовал это международный концерн BASF. По объяснениям организации, потребители выбирают белые машины за их универсальность. С одной стороны, светлый цвет ассоциируются с природой, с другой — с современностью и новыми технологиями.

Больше всего белых машин  в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (28 процентов рынка).

Кроме того, около 11 процентов новых автомобилей были окрашены в синий. Этот хроматический цвет стал самым популярным в 2020 году. Хроматические эмали обычно выбирают владельцы кроссоверов.

Наибольшая палитра цветов у синего красителя. В 2020 году производители автомобилей по всему миру использовали более 160 его вариаций. Далее идет серый цвет, который имеет  140 различных оттенков.

Напоминаем, что компания бизнесмена Илона Маска Tesla работает над разработкой нового автомобиля, которой будет стоить гораздо дешевле, чем все предыдущие модели. По словам Маска, экономный автомобиль сможет еще больше укрепить позиции компании на рынке электромобилей. Такое решение сможет вывести Tesla на новые высоты. Подробнее о разработке можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что вскоре в Украине упростится процесс регистрации новых машин. Следовательно, граждане Украины смогут купить новую машину из салона уже с зарегистрированными номерами. Как это будет действовать, читайте в нашем материале.


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Источник: https://avtodream.org/
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