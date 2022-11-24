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Соседи в шоке: мужчина поднял на балкон восьмого этажа редкий суперкар (ФОТО)

Коллекционер захотел видеть один из самых известных и дорогих автомобилей на своей собственной террасе.

сегодня, 02:15
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Автор:

Анна Нестерова

Специалистам пришлось снабдить кузов суперкара специальным покрытием, которое будет защищать металл от воздействия неблагоприятных погодных условий — дождя, снега и солнца.

Соседи в шоке: мужчина поднял на балкон восьмого этажа редкий суперкар (ФОТО)

Porsche 919 Hybrid

Бельгийский коллекционер, которым оказался известный бельгийский дилер Porsche Люк Вандерфистен, решил разместить на террасе своей квартиры редкий суперкар марки "Porsche 919 Hybrid". И все бы ничего, но та самая терраса располагается на восьмом этаже.

Для того чтобы осуществить задуманное мужчине пришлось нанять строительный кран. Сам же автомобиль специалисты "облегчили" на 200 килограмм сняв, с него гибридную установку.

Соседи в шоке: мужчина поднял на балкон восьмого этажа редкий суперкар (ФОТО) - фото 2

Люк приобрел суперкар Porsche 919 Hybrid, так как является давним и преданным поклонником этой немецкой автомарки.

Коллекционер решил, что столь ценный экземпляр должен стоять на его террасе, так как Porsche 919 Hybrid предназначен исключительно для гоночных трасс — ездить на нем по автодорогам общего пользования запрещено.

Поднять автомобиль на восьмой этаж удалось при помощи строительного крана и десятка подсобных рабочих. Соседи коллекционера были немало удивлены, увидев во дворе многоэтажного дома столь эпатажную картину.

Теперь террасу Люка украшает невероятный автомобиль, который будет радовать коллекционера "своим присутствием" круглый год.

Соседи в шоке: мужчина поднял на балкон восьмого этажа редкий суперкар (ФОТО) - фото 3

Для справки: Porsche 919 Hybrid — это гибридный гоночный спорткар немецкого завода Porsche Team, созданный для участия в серии гонок на длинные дистанции FIA World Endurance Championship в высшем классе. Porsche 919 является преемником Porsche RS Spyder , который в основном участвовал в Американской серии Ле-Ман (ALMS) в классе LMP2 с 2005 по 2010 год. Новая модель является символом возвращения Porsche к гонкам на самом высоком уровне.

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Соседи в шоке: мужчина поднял на балкон восьмого этажа редкий суперкар (ФОТО) - фото 4



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