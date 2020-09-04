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Сквозь терни к звездам: десять "Запорожцев", которые поражают своим дерзким тюнингом

"Запорожец" за свою долгую историю существования удостоился множества неприятных шуток, но теперь это в прошлом

сегодня, 13:29
Автор:

Павел Зинченко

"Запорожец" - это автомобиль, который стал целой эпохой для украинских водителей. Даже если сам ты никогда не садился за руль этого зверя, у тебе в семье наверняка есть кто-то, кто активно крутил баранку этой невероятной машины с мотором, расположенным сзади, багажником спереди и круглыми фарами, которые напоминают изумленные глаза.

Острые на зуб советские, а затем и украинские водители, удостоили "Запорожец" (он же ЗАЗ-965) множеством обидных кличек, самая известная из которых - "Горбатый" из-за специфической формы его задней части. Впрочем, были и другие названия: "Абдулла", "Дядя Федор", "Консервная банка", "Запор"... Остается открытым вопрос: а есть ли в мире еще автомобиль, который получил столько обидных названий? 

Сквозь терни к звездам: десять "Запорожцев", которые поражают своим дерзким тюнингом

При всем этом "Запорожец" именовали самой дорогой машиной в мире, на которую собирали всю жизнь. Также считалось, что если тебе удастся совладать с ЗАЗ-965, то езда на любой другой машине в любых обстоятельствах покажется воскресной прогулкой.

Впрочем, такая сомнительная слава не помешала этому автомобилю обрести собственных почитателей, которые попытались с помощью невероятного тюнинга превратить "Горбатого" в дерзкий и пафосный автомобиль. Издание tags.ooo предоставил фотографии десяти "Запорожцев", хозяева которых не смирились с их печальной участью и превратили свое транспортное средство в весьма респектабельные автомобили.

Также издание "Комментарии" расскажет о пяти невероятных автомобилях, которые создавались в единственном экземпляре для сильных мира сего.


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