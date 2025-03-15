logo

BTC/USD

84351.43

ETH/USD

1937.43

LTC/USD

92.65

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях)

сегодня, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округлено) 14,89 грн (1,29 грн), через DC порт – 17,40 грн (0,04 грн). Об этом сообщает портал "Комментарии".

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

Зарядка автомобиля. Фото из открытых источников

Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" – когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности сегменту авто на батарейной тяге.

Что касается стоимости зарядки, то обычно тарифы выше на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, которые размещены на паркингах разных бизнесов – гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, с общей тенденцией роста, размер которого составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка на этот раз есть у одного оператора, минус 1 грн на быстром порту.

Читайте на портале "Комментарии" — вступление в силу с 1 января 2025 года нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей привело к резкому росту стоимости полиса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года – 2188,8 гривен. При этом за прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Также издание "Комментарии" сообщало — водителям на заметку: за что весной могут оштрафовать на дороге.

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости