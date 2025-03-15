Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округлено) 14,89 грн (1,29 грн), через DC порт – 17,40 грн (0,04 грн). Об этом сообщает портал "Комментарии".

Зарядка автомобиля. Фото из открытых источников

Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" – когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности сегменту авто на батарейной тяге.

Что касается стоимости зарядки, то обычно тарифы выше на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, которые размещены на паркингах разных бизнесов – гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, с общей тенденцией роста, размер которого составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка на этот раз есть у одного оператора, минус 1 грн на быстром порту.

Читайте на портале "Комментарии" — вступление в силу с 1 января 2025 года нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей привело к резкому росту стоимости полиса. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года – 2188,8 гривен. При этом за прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

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