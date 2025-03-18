Штрафы за превышение скорости в Украине в 2025 году

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Кравцев Сергей
Правила дорожного движения в Украине в 2025 году остались почти такими же, но важно быть в курсе актуальных размеров штрафов. Известно, что одно из наиболее распространенных нарушений – превышение скорости. Превышение скорости в Украине может стоить водителю до 1700 гривен.
Превышение скорости на дорогах. Фото: из открытых источников
В Украине в случае, если водитель превысил предел на 20-50 км/ч, штраф составит 340 грн. Если скорость была превышена на 50 км/ч и более, штраф – 1 700 грн. Если такое нарушение привело к аварийной ситуации или ДТП, дополнительно придется заплатить еще 1 445 грн.
Хотя кардинальных изменений в законодательстве в этом году пока не произошло, водителям следует быть внимательными и следить за правилами во избежание опасных ситуаций и штрафов на дороге.
Читайте на портале "Комментарии" — новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступил в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В пресс-службе отметили, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу выросли в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.
По информации НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам по вопросу определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или принадлежат к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в больших городах).
Также издание "Комментарии" сообщало – какие модели авто больше всего продаются в 2025 году.
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