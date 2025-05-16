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Штрафы за неправильную установку шин: сколько придется заплатить водителям

Патрульные на дорогах регулярно проверяют состояние шин во время дорожных рейдов

сегодня, 15:02
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Кравцев Сергей

Из-за большой загруженности шиномонтажных мастерских бывают случаи, что мастера устанавливают направленные шины наспех и не по инструкции. За что потом приходится заплатить автовладельцу.

Штрафы за неправильную установку шин: сколько придется заплатить водителям

Шины. Фото из открытых источников

Полицейские говорят, что производители снимают с себя ответственность при возникновении сложных ситуаций, если шины с направленным рисунком протектора были установлены неправильно.

Патрульные на дорогах систематически проверяют состояние шин во время дорожных рейдов.

"В частности, не только визуальное освидетельствование, но и проверку соответствия установленной резины сезона", — говорят правоохранители.

Так, за использование несоответствующего времени года и шины с изношенным протектором предусмотрен штраф 20-40 необлагаемых минимумов, то есть – 340-680 грн.

Однако многие водители не знают, что неправильная установка покрышек также может повлечь за собой аналогичное наказание.

Автомастера предупреждают, что эксплуатация автомобиля с неправильно установленными шинами значительно ухудшает управляемость на мокрой дороге. Автомобиль начинает скользить по воде при меньших скоростях, чем при правильной установке колес, что может привести к аварийным ситуациям. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит не только от качества шин, но и их правильного использования. Поэтому перед началом сезона следует уделить внимание этому вопросу и убедиться, что все колеса установлены в соответствии с рекомендациями производителя.

Читайте также на портале "Комментарии" — если вы находитесь в собственном автомобиле и при этом двигатель вашего автомобиля выключен, то вы, конечно, можете употреблять алкогольные напитки. Это не наказывается по закону. Однако патрульный все равно может выписать штраф за "управление транспортным средством в нетрезвом виде".




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Источник: https://autotheme.info/news/265431-politsejski-nagadali-pro-shtrafi-za-nepravilnu-ustanovku-shin.html
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