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Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото)

Эти машины идеально подойдут для дальних удобных поездок

сегодня, 16:35
Автор:

Кириєнко Анна

Автомобили давно стали не просто средством передвижения, но и надежным другом и помощником для своих владельцев. Однако автомобильный рынок такой разнообразный, что порой очень трудно определиться с маркой и моделью будущей машины.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото)

Практичные машины для долгих поездок - рейтинг 2020. Фото: kp.ru

Чтобы лучше сориентироваться в мире машин, издание Авто Рейтинг создало список самых практичных автомобилей, которые завоевали доверие водителей в 2020 году.

1. Subaru Impreza.

Эта модель достаточно доступна по цене. Ее стоимость около 20 000 долларов. Автомобиль держится на вершине топа длительное время. Автомобиль неприхотлив и имеет все необходимое для удобной уверенной езды: полный привод, вместительный багажник, высокую мощность. Машина отличается высоким уровнем безопасности и прекрасно подойдет для семейных путешествий.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото) - фото 2

2. Toyota Prius V.

Среднеразмерный седан стоит от 27 000 долларов. Автомобиль может работать как за счет бензинового, так и электрического двигателей. Машина не только экологическая, но и экономическая, поскольку тратит очень мало топлива. В салоне, как и в багажнике, очень много места. Поэтому модель подойдет для больших семей и длительных удобных поездок.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото) - фото 3

3. Volvo V60.

Этот вариант немного дороже и стоит от 37 000 долларов. Машина славится своей необычайной безопасностью. В данной модели имеется значительный пакет опций, отвечающих за активную и пассивную безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото) - фото 4

4. Toyota Avalon Hybrid.

Эта машина имеет достаточно большие размеры. Однако 2.5-литровый бензиновый двигатель с использованием цикла Аткинсона обеспечивает повышенную экономичность. Расход топлива — 5.9 л на 100 км. Для городского режима и такого объема силовой установки это рекордный показатель. Стоит эта модель от 38 000 долларов.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото) - фото 5

5. Toyota RAV4.

Этот внедорожник поможет своему владельцу проехать в любую местность. Главное его достоинство — экономичность: по уровню расхода топлива в своем классе эта модель не имеет конкурентов. В машину помещается большая семья. Стоимость такой машины достаточно приятная — от 28 000 долларов.

Самые практичные машины, завоевавшие доверие водителей в 2020 году (Фото) - фото 6

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Источник: https://rating-avto.ru/cars/samyie-praktichnyie-avtomobili.html
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