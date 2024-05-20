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Самые популярные подержанные автомобили из США в Украине: ТОП-5 моделей

Автомобильный рынок Украины: спрос на автомобили из США увеличивается

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с апрелем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.

Самые популярные подержанные автомобили из США в Украине: ТОП-5 моделей

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Наибольшая часть из этого количества (47%) принадлежит автомобилям с бензиновыми двигателями. Электромобили составляют 34% от общего количества ввозимых машин. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Лидеры продаж

В ТОП-5 б/у авто, изготовленных в США, пользующихся наибольшим спросом в Украине, вошли следующие модели:
 - TESLA Model 3 – 408 ед.
 - TESLA Model Y – 313 ед.
 - FORD Escape — 246 ед.
 - JEEP Cherokee – 232 ед.
 - VOLKSWAGEN Passat – 210 ед.

Эти модели стали популярны благодаря своим техническим характеристикам, надежности и положительным отзывам владельцев. Особо стоит отметить растущий спрос на электромобили TESLA, что свидетельствует об изменении предпочтений украинских потребителей в пользу экологических транспортных средств.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6 лет. Это свидетельствует о том, что украинские покупатели предпочитают относительно новые автомобили, которые еще имеют значительный ресурс эксплуатации.

Напомним, что в Украине наблюдается тенденция увеличения количества подаренных автомобилей. Согласно данным Главного сервисного центра МВД, только в апреле этого года количество перерегистраций по договору дарения выросло почти в шесть раз по сравнению с прошлым месяцем. За первые три недели апреля было оформлено 2,564 таких сделок, тогда как в марте эта цифра составляла всего 447 случаев.



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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4470
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