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Самые популярные модели электромобилей марта: что покупали украинцы

В Украине купили рекордное количество электромобилей

сегодня, 11:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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В марте в Украине увеличилось общее количество приобретенных электромобилей. Так, по Укравтопрому численность таких машин превысила 4,4 тысячи единиц, что оказалось в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые популярные модели электромобилей марта: что покупали украинцы

В Украине купили рекордное количество электромобилей

Среди новозарегистрированных электромобилей, основную долю составили легковые авто — 4337 единиц, из них 900 были совершенно новыми, а остальные 3437 имели статус подержанных. Такой дисбаланс на рынке свидетельствует о высокой популярности б/у электрокаров среди украинских автомобилистов. Что касается коммерческого транспорта на электротяге, то их количество составило всего 83 единицы, из которых только пять были новыми.

Также отчет включил рейтинги самых популярных моделей электромобилей, нашедших своих владельцев в марте этого года. В категории новых автомобилей лидирующие позиции заняли:

VOLKSWAGEN ID.4 – 207 единиц;

BYD Song Plus – 112 единиц;

HONDA eNS1 – 79 единиц;

HONDA M-NV – 70 единиц;

NISSAN Ariya – 68 единиц.

В то же время среди подержанных электрокаров, впервые зарегистрированных в Украине, наибольшую популярность имели:

NISSAN Leaf – 546 единиц;

TESLA Model 3 – 456 единиц;

TESLA Model Y – 349 единиц;

VOLKSWAGEN e-Golf – 246 единиц;

TESLA Model S – 192 единицы.

Отметим, что рынок подержанных автомобилей в Европе продолжает демонстрировать заметный рост. Люди все чаще обращают внимание на сегмент б/у авто, ведомые не только ценовыми преимуществами, но и широким выбором моделей. В этой статье мы рассмотрим ведущие платформы Европы, специализирующиеся на продаже подержанных автомобилей, оценим их особенности и предпочтения для потребителей.



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