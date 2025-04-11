Самые популярные авто из Китая, которые покупают в Украине в 2025 году

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Slava Kot
Спрос на автомобили китайского производства в Украине снизился, однако, они продолжают занимать заметное место на рынке, особенно в сегменте электромобилей. За первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 2641 легковой автомобиль из Китая. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Китайский автомобиль BYD Song Plus
Согласно данным Укравтопрома, в первом квартале 2025 года в Украину был ввезен 2641 автомобиль из Китая. 2077 автомобилей были новыми, что на 30% меньше, чем в прошлом, а остальные 564 — подержанные. Подавляющее большинство машин из Китая, которые купили в Украине – это электромобили. На них приходится около 83% всех зарегистрированных китайских автомобилей.
Лидером среди новых моделей из Китая стал BYD Song Plus. Следующими идут автомобили марки ZEEKR, представленные сразу двумя моделями 001 и 7X. Также в рейтинге присутствуют модели премиум-сегмента от известных европейских брендов, производимых на китайских заводах, в частности VOLKSWAGEN и AUDI.
5 моделей новых автомобилей из Китая, которые покупают чаще всего в Украине:
Автомобили марки ZEEKR стали лидером на рынке подержанных автомобилей из Китая. За первые три месяца 2025 года именно эти китайские автомобили покупали больше всего в Украине.
Самые популярные б/у модели из Китая:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине наблюдается повышенный спрос на китайские автомобили.
Также "Комментарии" писали о том, в каких регионах Украины больше всего регистрируют электрокары.
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