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Самые популярные авто из Китая, которые покупают в Украине в 2025 году

Укравтопром назвал самые популярные китайские автомобили в Украине в 2025 году. Лидируют электромобили и модели BYD и ZEEKR.

сегодня, 08:55
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Slava Kot

Спрос на автомобили китайского производства в Украине снизился, однако, они продолжают занимать заметное место на рынке, особенно в сегменте электромобилей. За первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 2641 легковой автомобиль из Китая. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Самые популярные авто из Китая, которые покупают в Украине в 2025 году

Китайский автомобиль BYD Song Plus

Согласно данным Укравтопрома, в первом квартале 2025 года в Украину был ввезен 2641 автомобиль из Китая. 2077 автомобилей были новыми, что на 30% меньше, чем в прошлом, а остальные 564 — подержанные. Подавляющее большинство машин из Китая, которые купили в Украине – это электромобили. На них приходится около 83% всех зарегистрированных китайских автомобилей.

5 самых популярных легковушек китайского происхождения

Лидером среди новых моделей из Китая стал BYD Song Plus. Следующими идут автомобили марки ZEEKR, представленные сразу двумя моделями 001 и 7X. Также в рейтинге присутствуют модели премиум-сегмента от известных европейских брендов, производимых на китайских заводах, в частности VOLKSWAGEN и AUDI.

5 моделей новых автомобилей из Китая, которые покупают чаще всего в Украине:

  • — BYD Song Plus – 371 автомобиль;
  • — ZEEKR 001 – 174 автомобили;
  • — ZEEKR 7X – 165 автомобилей;
  • — VOLKSWAGEN ID.Unyx – 156 автомобилей;
  • — AUDI Q4 e-tron – 126 автомобилей.

Автомобили марки ZEEKR стали лидером на рынке подержанных автомобилей из Китая. За первые три месяца 2025 года именно эти китайские автомобили покупали больше всего в Украине.

Самые популярные б/у модели из Китая:

  • — ZEEKR 001 – 81 автомобиль;
  • — ZEEKR 7X – 48 автомобилей;
  • — POLESTAR 2 – 32 автомобиля;
  • — TESLA Model 3 – 32 автомобиля;
  • — VOLKSWAGEN ID.4 – 30 автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине наблюдается повышенный спрос на китайские автомобили.

Также "Комментарии" писали о том, в каких регионах Украины больше всего регистрируют электрокары.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/12190
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