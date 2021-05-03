Самые полезные гаджеты, которые непременно пригодятся в автомобиле

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Кириєнко Анна
Водители с опытом рассказали, какие автомобильные гаджеты непременно пригодятся в дороге. Издание "Твоя машина" собрало все мнения автомобилистов и составило список самых полезных устройств для машины.
Важнейшие автомобильные гаджеты, которые облегчат жизнь водителю. Фото: cylinder.com.ua
В опросе участвовало более 2500 человек.
Больше всего водителей вспомнило видеорегистратор. Сейчас этот гаджет имеют 62% владельцев авто. Камера поможет разобраться в спорных ситуациях на дороге и зафиксировать ДТП.
На втором месте — радар-детекторы, которые предупреждают о камерах на дорогах. Этот девайс можно заменить навигатором или приложением в смартфоне.
Третье место заняло устройство, которое помогает как новичкам, так и опытным водителям, — парктроник. Такими маленькими камерами пользуется почти половина опрошенных. Благодаря парктронику автомобилист может наиболее удачно поставить автомобиль и избежать неприятных ситуаций во время парковки.
Треть автомобилистов считает необходимой вещью подставку под телефон. Она поможет держать гаджет во время разговора или использования смартфона в качестве навигатора.
Еще 14% опрошенных назвали очень нужным девайсом электрокомпрессор.
Необходимым устройством является и 12-вольтовый "прикуриватель" для USB-разъемов.
Реже респонденты называли инвертор — преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт и автомобильный пылесос.
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