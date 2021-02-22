Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020

Автомобиль — необходимая вещь, без которой трудно обойтись в современном мире. Даже если у вас ограниченный бюджет, можно выбрать качественную машину, которая долго будет служить и радовать своего хозяина.

Бюджетный автомобиль в Украине - рейтинг 2020 года. Фото: oir.mobi

А сайт "Комментарии" рекомендует ознакомиться с рейтингом надежных и дешевых автомобилей, которые выбирали украинцы в 2020 году. Список был составлен сайтом "Главком".

1. Volkswagen Polo Sedan.

Автомобиль стоит около 13 800 долларов. Это самая дешевая модель Volkswagen в Украине. Модель Polo - тот редкий случай, когда сделан ный на базе хэтчбека седан получился красивым и органичным. Автомобиль прекрасно подойдет для украинских дорог.





2. Hyundai Accent Classic.

Цена этого бюджетного автомобиля составляет 13 500 долларов. Автомобиль просторный, вместительный и практичный. Двигатели в Accent настолько просты, что ломаться в них почти нечему. Поэтому машина не требует затратных ремонтных работ.





3. Chery Tiggo 3.

Эта модель стоит в районе 13 300 долларов. Chery — один из немногочисленных китайских брендов, который прижился и завоевал популярность в Украине. Автомобиль очень просторный, поэтому он подойдет для большой семьи.





4. Citroen C-Elysee.

Цена этого автомобиля — в среднем 12 500 долларов. Один из главных плюсов Citroen C-Elysee — емкость. Хотя машинка и небольшая, объем ее багажника — более 500 литров.





5. Peugeot 301.

Данная модель стоит 11 700 долларов. Машина имеет достаточно привлекательный вид. Солидно выглядит и салон автомобиля. В этой версии появился новый очень скромный трехцилиндровый бензиновый двигатель. Несмотря на это машина достаточно мощная.





6. Ford KA.

Это самая дешевая модель Ford, представленная в Украине. Стоит она 11 300 долларов. Этот автомобиль особо малого класса базируется на агрегатах модели Fiesta, но короче ее на 21 см.





7. Renault Logan.

Цена этой модели достигает 11 000 долларов. Это один из самых популярных автомобилей в Украине. Logan создавался как максимально простая и функциональная модель, которая подойдет для комфортной езды в городе.





8. Renault Sandero.

Эта красавица стоит 9 900 долларов. Она надежна и недорога в обслуживании. Имеет просторный багажник и высокую посадку, что поможет беспроблемно ездить на природу.





Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какой цвет машин чаще всего покупают люди.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!