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Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020

Автомобиль может быть качественным и бюджетным

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Автомобиль — необходимая вещь, без которой трудно обойтись в современном мире. Даже если у вас ограниченный бюджет, можно выбрать качественную машину, которая долго будет служить и радовать своего хозяина.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020

Бюджетный автомобиль в Украине - рейтинг 2020 года. Фото: oir.mobi

А сайт "Комментарии" рекомендует ознакомиться с рейтингом надежных и дешевых автомобилей, которые выбирали украинцы в 2020 году. Список был составлен сайтом "Главком".

1. Volkswagen Polo Sedan.

Автомобиль стоит около 13 800 долларов. Это самая дешевая модель Volkswagen в Украине. Модель Polo - тот редкий случай, когда сделан ный на базе хэтчбека седан получился красивым и органичным. Автомобиль прекрасно подойдет для украинских дорог.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 2

2. Hyundai Accent Classic.

Цена этого бюджетного автомобиля составляет 13 500 долларов. Автомобиль просторный, вместительный и практичный. Двигатели в Accent настолько просты, что ломаться в них почти нечему. Поэтому машина не требует затратных ремонтных работ.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 3

3. Chery Tiggo 3.

Эта модель стоит в районе 13 300 долларов. Chery — один из немногочисленных китайских брендов, который прижился и завоевал популярность в Украине. Автомобиль очень просторный, поэтому он подойдет для большой семьи.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 4

4. Citroen C-Elysee.

Цена этого автомобиля — в среднем 12 500 долларов. Один из главных плюсов Citroen C-Elysee — емкость. Хотя машинка и небольшая, объем ее багажника — более 500 литров.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 5

5. Peugeot 301.

Данная модель стоит 11 700 долларов. Машина имеет достаточно привлекательный вид. Солидно выглядит и салон автомобиля. В этой версии появился новый очень скромный трехцилиндровый бензиновый двигатель. Несмотря на это машина достаточно мощная.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 6

6. Ford KA.

Это самая дешевая модель Ford, представленная в Украине. Стоит она 11 300 долларов. Этот автомобиль особо малого класса базируется на агрегатах модели Fiesta, но короче ее на 21 см.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 7

7. Renault Logan.

Цена этой модели достигает 11 000 долларов. Это один из самых популярных автомобилей в Украине. Logan создавался как максимально простая и функциональная модель, которая подойдет для комфортной езды в городе.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 8

8. Renault Sandero.

Эта красавица стоит 9 900 долларов. Она надежна и недорога в обслуживании. Имеет просторный багажник и высокую посадку, что поможет беспроблемно ездить на природу.

Самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020 - фото 9

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Источник: https://glavcom.ua/techno/auto/naydeshevshih-avtomobiliv-v-ukrajini-664265.html
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