Самое дорогое ДТП в мире: четыре элитных автомобиля попали в аварию

На живописных горных дорогах австрийского Тироля произошла авария, которую назвали самым дорогим ДТП года. 10 ноября на извилистой трассе вблизи города Пфундс столкнулись четыре роскошных автомобиля: два Ferrari, McLaren Elva и Bentley Continental GTC. Общая стоимость поврежденных авто составляет около 7,62 млн долларов.

Самая дорогая авария в мире в 2024 году. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на крутом повороте горной дороги среди бела дня. По данным Daily Mail, причиной столкновения стали неудачные действия водителя Ferrari 812 Superfast, который ехал позади автомобиля Ferrari LaFerrari. В результате следовавшего сзади столкновения этих двух авто McLaren Elva врезался в них, а затем в этот хаос попал еще один суперкар Bentley Continental GTC.

Стоимость поврежденных авто в самом дорогом ДТП года:

Ferrari LaFerrari — 5 000 000 долларов

McLaren Elva — 1 800 000 долларов

Ferrari 812 Superfast — 568 000 долларов

Bentley Continental GTC — 250 000

Совокупная стоимость автомобилей в этом ДТП составляет более 7,6 млн долларов (317 млн гривен). К счастью, в результате аварии никто из водителей не пострадал. Полиция начала расследование, сосредотачивая внимание на проверке соблюдения безопасной дистанции.

Такие случаи ДТП крайне редки из-за эксклюзивности автомобилей. Например, автомобилей Ferrari LaFerrari изготовлено лишь 500 экземпляров, а McLaren Elva является еще более эксклюзивным с лимитированным тиражом в 149 единиц.

Фотография аварии, на которой изображены все четыре столкнувшихся между собой роскошных автомобиля, появилась в соцсети Reddit, вызвав шквал комментариев пользователей:

- "Фотодоказательство того, что за деньги нельзя купить здравый смысл!"

- "Ремонтные работы после аварии обойдутся дороже, чем я заработаю за всю свою жизнь. Абсолютное безумие".

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