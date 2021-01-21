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С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет

Итальянская компания Ares изменила Tesla Model S до неузнаваемости

сегодня, 16:15
Автор:

Павел Зинченко

Электрический седан Tesla Model S был превращен в двухдверный кабриолет усилиями итальянского дизайнерского дома Ares. Следует признать, что в отличие от предыдущих попыток кабриолет Tesla выглядит на этот раз довольно эффектно.

С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет

Электромобль Tesla превратили в кабриолет

Tesla в настоящее время не производит никаких кабриолетов. Самый первый автомобиль автопроизводителя, Tesla Roadster, был кабриолетом, но многие люди хотели иметь электромобиль с откидным верхом с нынешними характеристиками автомобилей Tesla. Это привело к тому, что несколько сторонних компаний предложили преобразование Model S и Model 3 в кабриолет. Эксперты видели результаты некоторых из этих преобразований, и, хотя некоторые из них получились очень даже неплохо, они чаще всего выглядят немного странно.

Лучшим примером, который был известен до сих пор, был кабриолет Tesla Model 3 от Newport Convertible Engineering. Итальянский дизайнерский дом Ares получил заказ на преобразование кабриолета Model S и поделился результатами на этой неделе: ателье из Модены, которому было поручено превратить Tesla Model S в привлекательный двухдверный кабриолет с открытым верхом, выполнило работы по кузову, колесам, аэродинамике и интерьеру в ходе комплексного проекта по сборке автомобилей.

С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет - фото 2
С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет - фото 3
С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет - фото 4
С легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет - фото 5

Чтобы не слишком ослабить прочность шасси Model S, инженеры Ares постарались сохранить структурную целостность, "усилив шасси дополнительным усилением лонжеронов, под кабиной и задними сиденьями". Что касается салона, специалисты ателье из Модены придали интерьеру индивидуализированные задние сиденья с новым внешним видом, используя прошитую вручную белоснежную кожу с оранжевыми деталями в соответствии с видением клиента.

Как сообщало издание "Комментарии", российская компания собралась присвоить логотип Tesla.


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Источник: https://electrek.co/2021/01/21/tesla-model-s-2-door-convertible-ares/
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