Ржавчина «съедает» ваше авто: проверенные способы, как защитить машину

Металл кузова со временем начинает ржаветь. Особенно часто это происходит под влиянием влаги, дорожных реагентов и повреждений краски. Даже самые дорогие модели авто не застрахованы от коррозии. Однако сегодня существует ряд проверенных методов, которые помогут эффективно защитить автомобиль и избежать дорогостоящего ремонта.

Защита авто от ржавчины. Фото: из открытых источников

Автомастера отмечают, что ключевые места риска – пороги, днище, внутренние плоскости и точки сварки. На них следует обратить внимание, прежде всего.

Если же говорить о самых надежных и проверенных методах защиты от коррозии, то они следующие: антикоррозионная обработка: особенно важна после покупки или перед зимой. Восковое покрытие: создает гидрофобный пласт и уменьшает контакт с влагой. Антигравийная пленка: защищает лакокрасочное покрытие от камнеуколов. Полировка кузова: мягкая дважды в год и глубокая 1–3 раза при жизни авто. Электрохимическая защита: жертвенные аноды замедляют окисление металла.

Регулярная мойка, устранение царапин и применение защиты могут продлить жизнь кузову до 10-15 лет. И это гораздо дешевле, чем капитальный ремонт после больших повреждений.

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