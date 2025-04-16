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Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе в 2025 году

Какие автомобили чаще всего покупают в Европе.

сегодня, 16:25
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Автор:
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Slava Kot

По данным аналитического портала Focus2move, лидером продаж автомобилей в Европе за январь-февраль 2025 года стала Dacia Sandero, обошедшая таких гигантов индустрии, как Volkswagen и Renault. Всего за два месяца румынский хэтчбек разошелся тиражом 45 524 единиц на рынке 43 европейских стран.

Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе в 2025 году

Dacia Sandero. Фото из открытых источников

Dacia Sandero уже несколько лет удерживает репутацию "умного выбора" для бережливых водителей. Это простой, недорогой, надежный и доступный автомобиль, олицетворяющий все то, что многие европейцы ищут в транспортном средстве во время экономической неопределенности.

Эксперты портала Focus2move связывают успех модели с относительно низкой ценой, повышенной выносливостью и растущей популярностью бренда Dacia на западноевропейских рынках.

Dacia представлена двумя моделями в топе – это Sandero и Duster. Лидером стал Volkswagen, имеющий сразу три представителя: Golf, T-Roc и Tiguan.

ТОП-10 автомобилей по объемам продаж в Европе:

  • 1. Dacia Sandero – 45 524 автомобиля
  • 2. Renault Clio – 43 798 автомобилей
  • 3. Volkswagen Golf – 41 206 автомобилей
  • 4. Dacia Duster – 39 610 автомобилей
  • 5. Volkswagen T-Roc – 39 301 автомобиль
  • 6. Citroen C3 – 36 125 автомобилей
  • 7. Volkswagen Tiguan – 35 230 автомобилей
  • 8. Opel Corsa – 32 992 автомобиля
  • 9. Skoda Octavia – 30 901 автомобиль
  • 10. Peugeot 208 – 30 615 автомобилей

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных авто из Китая, которые покупают в Украине в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что в Украине водителей могут лишить прав на год за "спасибо" на дороге.



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Источник: https://www.focus2move.com/europe-best-selling-cars/
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