Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе в 2025 году

По данным аналитического портала Focus2move, лидером продаж автомобилей в Европе за январь-февраль 2025 года стала Dacia Sandero, обошедшая таких гигантов индустрии, как Volkswagen и Renault. Всего за два месяца румынский хэтчбек разошелся тиражом 45 524 единиц на рынке 43 европейских стран.

Dacia Sandero. Фото из открытых источников

Dacia Sandero уже несколько лет удерживает репутацию "умного выбора" для бережливых водителей. Это простой, недорогой, надежный и доступный автомобиль, олицетворяющий все то, что многие европейцы ищут в транспортном средстве во время экономической неопределенности.

Эксперты портала Focus2move связывают успех модели с относительно низкой ценой, повышенной выносливостью и растущей популярностью бренда Dacia на западноевропейских рынках.

Dacia представлена двумя моделями в топе – это Sandero и Duster. Лидером стал Volkswagen, имеющий сразу три представителя: Golf, T-Roc и Tiguan.

ТОП-10 автомобилей по объемам продаж в Европе:

1. Dacia Sandero – 45 524 автомобиля

2. Renault Clio – 43 798 автомобилей

3. Volkswagen Golf – 41 206 автомобилей

4. Dacia Duster – 39 610 автомобилей

5. Volkswagen T-Roc – 39 301 автомобиль

6. Citroen C3 – 36 125 автомобилей

7. Volkswagen Tiguan – 35 230 автомобилей

8. Opel Corsa – 32 992 автомобиля

9. Skoda Octavia – 30 901 автомобиль

10. Peugeot 208 – 30 615 автомобилей

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