Рейтинг самых популярных автомобилей в Европе в 2025 году

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Slava Kot
По данным аналитического портала Focus2move, лидером продаж автомобилей в Европе за январь-февраль 2025 года стала Dacia Sandero, обошедшая таких гигантов индустрии, как Volkswagen и Renault. Всего за два месяца румынский хэтчбек разошелся тиражом 45 524 единиц на рынке 43 европейских стран.
Dacia Sandero. Фото из открытых источников
Dacia Sandero уже несколько лет удерживает репутацию "умного выбора" для бережливых водителей. Это простой, недорогой, надежный и доступный автомобиль, олицетворяющий все то, что многие европейцы ищут в транспортном средстве во время экономической неопределенности.
Эксперты портала Focus2move связывают успех модели с относительно низкой ценой, повышенной выносливостью и растущей популярностью бренда Dacia на западноевропейских рынках.
Dacia представлена двумя моделями в топе – это Sandero и Duster. Лидером стал Volkswagen, имеющий сразу три представителя: Golf, T-Roc и Tiguan.
ТОП-10 автомобилей по объемам продаж в Европе:
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