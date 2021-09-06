Растаможка авто на еврономерах: названа популярная причина отказа в легализации транспорта

Растаможка авто, фото из открытых источников

В Украине большим спросом пользуются подержанные авто, которые эксплуатировались в странах ЕС и США. Все такие транспортные средства подлежат растаможке, но она невозможна, если авто занесено в судебные реестры, а именно подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

"Постановление суда о конфискации транспортного средства с иностранной регистрацией, вступившее в законную силу, лишает владельца такого транспортного средства возможности осуществления его таможенного оформления, а сама машина подлежит изъятию исполнительной службой", — говорится в сообщении ГТС Украины.

Отметим, что до 10 ноября 2021 года в Украине действуют упрощенные условия таможенного оформления и налогообложения автомобилей на "еврономерах", которыми могут воспользоваться владельцы легковых авто, а также автомобилей для перевозки грузов, общим весом до 3,5 тонн, если они:

— по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине в режиме временного ввоза или транзита;

— старше пяти лет.

Такие авто растамаживаются по схеме: акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто тип двигателя объема двигателя) + НДС (20% от суммы акцизного налога) + государственная пошлина (для таких авто равна 0 грн.).

Ранее "Комментарии" писали о тенденциях на автомобильном рынке вторичного транспорта, согласно которым из-за пандемии значительно вырос спрос именно на бывшие в употреблении автомобили. По законам любого рынка — увеличение спроса влечет за собой увеличение стоимости товара. Пока это больше наблюдается на ценах на авто среднего класса, которые выросли на 3-5%.

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