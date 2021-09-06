logo
Русский Українська

BTC/USD

51716.70

ETH/USD

3919.95

LTC/USD

225.80

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина авто Растаможка авто на еврономерах: названа популярная причина отказа в легализации транспорта
commentss НОВОСТИ Все новости

Растаможка авто на еврономерах: названа популярная причина отказа в легализации транспорта

В Государственной таможенной службе Украины напомнили, что перед растаможкой машины такой транспорт проверяется по всем судебным базам

сегодня, 07:28
Автор:

Лилия Боровая

Растаможка авто на еврономерах: названа популярная причина отказа в легализации транспорта

Растаможка авто, фото из открытых источников

В Украине большим спросом пользуются подержанные авто, которые эксплуатировались в странах ЕС и США. Все такие транспортные средства подлежат растаможке, но она невозможна, если авто занесено в судебные реестры, а именно подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

"Постановление суда о конфискации транспортного средства с иностранной регистрацией, вступившее в законную силу, лишает владельца такого транспортного средства возможности осуществления его таможенного оформления, а сама машина подлежит изъятию исполнительной службой", — говорится в сообщении ГТС Украины.

Отметим, что до 10 ноября 2021 года в Украине действуют упрощенные условия таможенного оформления и налогообложения автомобилей на "еврономерах", которыми могут воспользоваться владельцы легковых авто, а также автомобилей для перевозки грузов, общим весом до 3,5 тонн, если они:

— по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине в режиме временного ввоза или транзита;

— старше пяти лет.

Такие авто растамаживаются по схеме: акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто тип двигателя объема двигателя) + НДС (20% от суммы акцизного налога) + государственная пошлина (для таких авто равна 0 грн.).

Ранее "Комментарии" писали о тенденциях на автомобильном рынке вторичного транспорта, согласно которым из-за пандемии значительно вырос спрос именно на бывшие в употреблении автомобили. По законам любого рынка — увеличение спроса влечет за собой увеличение стоимости товара. Пока это больше наблюдается на ценах на авто среднего класса, которые выросли на 3-5%.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/s/UkraineCustoms
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ