Проезд пешеходных переходов: усилен контроль и наказание за нарушение

Если водитель подъезжает к нерегулируемому переходу и видит, что на нем находятся люди, он обязан притормозить или полностью остановиться

14 августа 2025, 15:15
В Украине ужесточен контроль за соблюдением правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Полиция обращает внимание участников дорожного движения, не пропускающих пешеходов, как того требует законодательство. Нарушителей наказывают штрафами, а в некоторых случаях могут даже лишить водительских прав.

Проезд пешеходных переходов: усилен контроль и наказание за нарушение

Пешеходный переход. Фото: из открытых источников

По правилам дорожного движения (п. 18.4), если водитель подъезжает к нерегулируемому переходу и видит, что на нем находятся люди, он обязан притормозить или полностью остановиться, чтобы не помешать их движению.

Отдельно стоит рассмотреть ситуации, когда на соседней полосе уже остановился автомобиль. В таком случае другие водители также должны притормозить и убедиться, что на переходе нет пешеходов, прежде чем двигаться дальше (п. 18.4 ПДД). Это критически важно во избежание наездов в слепой зоне.

За игнорирование этих норм водителю могут выписать штраф согласно Кодексу об админправонарушениях, а именно ч. 1 ст. 122. Да, если действия водителя не создали непосредственной опасности, придется заплатить 340 гривен. Если же нарушение вынудило других участников дорожного движения резко маневрировать или тормозить – размер взыскания растет до 680-850 гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине увеличивается количество нарушений ПДД , и многие водители до сих пор не знают о суровых наказаниях, ожидающих тех. Более всего это касается тех, кто садится за руль после лишения прав. Устаревшие представления о "символических" штрафах могут обернуться огромными финансовыми потерями и лишением удостоверения на многие годы.

Также издание "Комментарии" сообщало – наибольшие риски в случае покупки подержанного авто: эти 5 вещей точно нельзя упустить.




Источник: https://autotheme.info/news/272563-v-ukrayini-vodiyiv-pozbavlyayut-prav-cherez-pishohodiv.html
