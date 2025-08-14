Проезд пешеходных переходов: усилен контроль и наказание за нарушение

В Украине ужесточен контроль за соблюдением правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Полиция обращает внимание участников дорожного движения, не пропускающих пешеходов, как того требует законодательство. Нарушителей наказывают штрафами, а в некоторых случаях могут даже лишить водительских прав.

Пешеходный переход. Фото: из открытых источников

По правилам дорожного движения (п. 18.4), если водитель подъезжает к нерегулируемому переходу и видит, что на нем находятся люди, он обязан притормозить или полностью остановиться, чтобы не помешать их движению.

Отдельно стоит рассмотреть ситуации, когда на соседней полосе уже остановился автомобиль. В таком случае другие водители также должны притормозить и убедиться, что на переходе нет пешеходов, прежде чем двигаться дальше (п. 18.4 ПДД). Это критически важно во избежание наездов в слепой зоне.

За игнорирование этих норм водителю могут выписать штраф согласно Кодексу об админправонарушениях, а именно ч. 1 ст. 122. Да, если действия водителя не создали непосредственной опасности, придется заплатить 340 гривен. Если же нарушение вынудило других участников дорожного движения резко маневрировать или тормозить – размер взыскания растет до 680-850 гривен.

