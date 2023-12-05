Подобно ветру: топ-10 самых быстрых автомобилей в мире

В увлекательном мире авто, скорость всегда остается одной из ключевых характеристик, интересующей энтузиастов и фанатов автомобильного спорта. Производители постоянно стремятся поднять планку, создавая технологические и дизайнерские шедевры, которые не только привлекают взгляд, но и разгоняются на бешеные скорости. В нашей статье мы рассмотрим десять самых быстрых автомобилей в мире, которые завоевали славу не только своей эксклюзивностью, но и скоростью.

Koenigsegg Jesko Absolut





Максимальная скорость: 531 км/ч

Спортивный суперкар от шведского производителя Koenigsegg, названный в честь Есько фон Конигсегга, отца Кристиана фон Кенигсегга, был представлен в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Koenigsegg Jesko, в отличие от своих предшественников, будет доступен покупателям по всему миру. Двигатель Koenigsegg Jesko является дальнейшей разработкой 5,0-литрового V8 двигателя, используемого в модели Agera. Этот четырехклапанный двигатель имеет такт 92 мм, отверстие 95,95 мм и коэффициент сжатия 8,6:1. Мощность составляет 955 кВт (1298 л.с.) при использовании обычного бензина и 1195 кВт (1625 л.с.) с биотопливом E85 при 1500 Нм оборотов в минуту при 5100 об/мин. Модернизация двигателя Agera включает в себя новый плоский 180-градусный коленчатый вал, позволяющий сэкономить 5 кг и обеспечивающий максимальную скорость между 8250 и 8500 об/мин. Система активного резинового подшипника Regera уменьшает вибрацию двигателя в салоне. С ним работает 9-ступенчатая "роботизированная" трансмиссия Light Speed Transmission (LST) с 7 сцеплениями, задним приводом и электронно управляемым дифференциалом.

Представленный вместе с Gemera 3 марта 2020 года, Jesko Absolut является высокоскоростной версией Jesko. Заднее крыло Jesko Attack заменено двумя задними плавниками, помогающими снизить аэродинамическое давление со 1400 кг до 150 кг и уменьшить коэффициент сопротивления до Cd=0,278. Лишенный переднего разветвителя и боковых крыльев, Jesko Absolut имеет более гладкие передние жалюзи и съемные крышки на задних колесах для повышенной стабильности на большой скорости. Автомобиль ослеглее с задним экстендером, который добавляет к нему 85 мм дополнительной длины. Двигатель и трансмиссия остаются неизменными по сравнению с Jesko Attack. В общем, на аэродинамический анализ Jesko Absolut израсходовано 3000 часов, а на инженерно-конструкторские работы – 5000 часов. Цена Absolut будет выше по сравнению с Jesko из-за усовершенствований, направленных на уменьшение коэффициента сопротивления. По словам производителя, Jesko Absolut может развивать максимальную скорость более 483 км/ч (300 миль/час), а теоретически способен достигать от 330 миль/час (531 км/ч) до 350 миль/час (563 км/ч) при благоприятных условиях. условий.





Bugatti Bolide





Максимальная скорость: более 499 км/ч

Спортивный трековый автомобиль, не предназначенный для эксплуатации на общих дорогах, был разработан компанией Bugatti Engineering GmbH в Вольфсбурге для участия в гонках, используя сильно модифицированный 8,0-литровый двигатель W16 от Bugatti Chiron. Соотношение мощности к весу составляет 0,67 кг/л.с. Основная идея Bugatti Bolide, рассматриваемая как платформа для передовых знаний и технологий, возникла от проекта главного инженера Bugatti Франка Гетцке. Этот новый Bugatti Bolide представляет не просто переработку уже известного Bugatti Chiron, это сложный инженерный проект. Ему свойственны 8,0-литровый двигатель и шасси, унаследовавшиеся от серийной модели. Важными новшествами являются турбокомпрессоры и впечатляющие характеристики. При использовании бензина А-98 гиперкар может производить 1600 л. и 1600 Нм крутящего момента. С использованием горючего с высшим октановым числом, например, 110, характеристики становятся просто невероятными – 1850 л.с. и 1850 Нм. Если характеристики – это первое, на что обращается внимание, то вторым поразительным аспектом является уникальный корпус. Для его создания использовался углепластик, и количество деталей было сведено к минимуму. Инженеры стремились облегчить конструкцию, изымая излишние кузовные элементы. Гиперкар Bugatti Bolide имеет длину 4756 мм, ширину 1998 мм и высоту 995 мм. Клиренс составляет 75 мм, а сухая масса автомобиля – 1240 кг. Для разгона до 100 км/ч необходимо не более 2 секунд, до 200 км/ч – 4,36 с, до 300 км/ч – 7,37 с. За то же время средний хот-хэтч сможет добиться первой "сотни"!





Hennessey Venom F5





Максимальная скорость: более 499 км/ч;

В отличие от предыдущего Hennessey Venom, который был основан на Lotus Exige, новая модель является полностью автономной разработкой и обладает оригинальным дизайном. Применение большого количества карбона позволило достичь низкой массы – всего 1338 кг. Кроме того, автомобиль имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,33. Гиперкар Hennessey Venom F5 оснащен 7,4-литровым алюминиевым V8 твин-турбо, развивающим мощность в 1600 л.с. и крутящий момент 1760 Н∙м. Ему сопровождает 7-ступенчатая роботизированная коробка. Это новое купе не только способно достичь рекордной скорости, но и разгоняться до 300 км/ч за 10 секунд, а до 400 км/ч – менее чем за 20 секунд. Для сравнения, главный конкурент Bugatti Chiron достигает 400 км/ч за 42 секунды, а его ожидаемая максимальная скорость без ограничений – 440-450 км/ч.





SP Automotive Chaos





Максимальная скорость: более 499 км/ч

Новая компания SP Automotive из Греции представила свой гиперкар под названием Хаос, обещающий создать новый этап в истории автопрома, превосходя по характеристикам существующие аналоги и претендуя на титул ультракара, а не просто гиперкара.

Размеры Хаоса впечатляют: 5053 х 2068 х 1157 мм, колесная база – 2854 мм. При этом вес автомобиля достаточно мал – от 1272 до 1389 кг в зависимости от модификации. Стоит отметить, что в конструкции широко используется облегченный карбон и другие композитные материалы, такие как монокок, изготовленный из полимера Zylon на основе полиоксазола, который в 16 раз прочнее кевлара. Еще одной особенностью Хаоса является использование 3D принтера для изготовления многих деталей автомобиля, включая колесные диски, тормозные суппорты, элементы салона и даже компоненты двигателя, такие как коленвал, поршни и шатуны. Относительно технических характеристик Хаос имеет две версии — обычную Earth Version и экстремальную Zero Gravit. Первая версия развивает 2077 л.с. (при 11 000 об/мин) и 1389 Нм, а вторая – 3107 л.с. (при 11 800 об/мин) и 1984 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 1,9/1,55 секунд, до 300 км/ч – 7,9/7,1 секунд, а максимальная скорость превышает 500 км/ч для обоих вариантов.





Bugatti Chiron Super Sport 300+





Максимальная скорость: 489 км/ч



В 2019 году Chiron Super Sport 300 успешно преодолел скоростной барьер в 300 миль в час, что казалось ранее непреодолимым. Мировой рекорд, установленный этим суперкаром, составлял 304,773 миль в час (490,484 км/ч). Отмечая 110-летие марки Bugatti, вскоре после этого события был объявлен выпуск 30 экземпляров новой модели. Новый Chiron Super Sport объединяет спортивные и аэродинамические линии с низкой посадкой, ссужая производительность Chiron Super Sport 300 . Подобно 300 , эта модель имеет удлиненную на 25 см заднюю часть кузова, увеличенный задний диффузор и сужающуюся линию крыши. Выхлопные трубы расположены по бокам бампера, а не в центре, как у базового Chiron. На крыльях размещено 10 вентиляционных отверстий для понижения давления воздуха в колесных арках и увеличения прижимной силы на передней оси. Относительно характеристик Bugatti Chiron Super Sport 300: максимальная скорость – 440 км/ч, разгон до 100 км/ч – 2,4 с, мощность – 1600 л.с., удельная мощность – 823 л.с./т, объем двигателя – 7993 см3, вес автомобиля – 1945 кг. Двигатель Chiron Super Sport – это усовершенствованный 8-литровый агрегат W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 л.с. и максимальным моментом крутящего момента 1600 Нм при 2000 об/мин. Семи ступенчатая коробка с двойным сцеплением была модифицирована, а переключение с шестой на седьмую передачу происходит при скорости 403 км/ч. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, от 0 до 200 км/ч за 5,8 секунды, а от 0 до 300 км/ч за 12,3 секунды. Максимальная скорость составляет 440 км/ч.





Koenigsegg CC850





Максимальная скорость: более 483 км/ч

Премьера Koenigsegg Jesko прошла в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. В отличие от предыдущих моделей, Jesko будет доступно для покупки клиентам по всему миру. Исповедуя репутацию производителя, утверждают, что автомобиль способен разгоняться до скорости более 480 км/ч (300 миль/час), что предположительно установит новый мировой рекорд и заменит Koenigsegg Agera RS как самый быстрый серийный автомобиль в мире. Благодаря высокой аэродинамической мощности, автомобиль обещает поразительную точность в управлении. Стоимость составит 2,8 млн. евро. Еще до завершения Женевского автосалона 2019 сообщалось, что все 125 экземпляров Jesko уже нашли своих покупателей. Двигатель Koenigsegg Jesko – это дальнейшее развитие 5,0-литрового V8, которое использовалось в модели Agera. Четырехклапанный двигатель имеет такт 92 мм, отверстие 95,95 мм и коэффициент сжатия 8,6:1. Выходная мощность составляет 955 кВт (1298 л.с.) при обычном бензине и 1195 кВт (1625 л.с.) при 1500 Нм оборотов в минуту с использованием биотоплива E85. Модернизация двигателя Agera включает в себя использование нового плоского 180-градусного коленчатого вала, что позволяет экономить 5 кг веса и обеспечивает максимальную скорость между 8250 об/мин и 8500 об/мин. Активный резиновый подшипник Regera сокращает колебания двигателя в салоне. Вместе с двигателем работает 9-ступенчатая "роботизированная" трансмиссия Light Speed Transmission (LST) с 7 сцеплениями, привод задний, с электронноуправляемым дифференциалом. Заявляется, что Jesko Absolut может развивать максимальную скорость более 483 км/ч (300 миль/час), а теоретическая скорость колеблется от 330 миль/час (531 км/ч) до 350 миль/час (563 км/ч) при соответствующих условиях. .





SSC Tuatara





Максимальная скорость: 475 км/ч

SSC Tuatara представляет собой второй суперкар от компании Shelby Super Cars. Идея создания этого нового автомобиля возникла у компании SSC после того, как другой суперкар, Bugatti Veyron Super Sport, установил новый мировой рекорд скорости 4 июля 2010 года. К этому моменту SSC уже была обладателем мирового рекорда скорости благодаря суперкару SSC Ultimate Aero TT. Дизайн автомобиля создал известный шеф-дизайнер компании SAAB Джейсон Кастриота. Серийный SSC Tuatara оснащен 5,9-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 1774 л.с. при 8800 об/мин на биоэтаноле E85 (или 1369 л.с. на АИ-91) и оборудован крутящим моментом 1735 Нм. Степень сжатия составляет 8,625:1, а масса двигателя составляет 194 кг. Двигатель работает с 7-ступенчатой механической коробкой передач H-Pattern или 7-ступенчатой роботизированной секвентальной коробкой передач SMG, имеющей тройной диск сцепления. Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. На участке шоссе State Route 160 в Неваде 10 октября 2020 года SSC Tuatara установил новый мировой рекорд для серийных автомобилей, разгоняясь до скорости 508,73 км/ч. Это среднее значение результатов двух заездов, где первый заезд был на скорость 484,53 км/ч, а второй – впечатляющие 532,93 км/ч.





CZinger 21C





Максимальная скорость: 452 км/ч

Спроектированный, разработанный и производимый в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, автомобиль Czinger 21C устанавливает новый стандарт для бренда Czinger Vehicles, получившего свое название в честь основателя Кевина Цингера. Оригинально планировался как выставочный автомобиль на Женевском международном автосалоне 2020 года, однако из-за эпидемии COVID-19 событие было отменено. Завершенный продукт был официально представлен 11 марта 2020 во время специального события в Лондоне. Производство ограничено 80 экземпляров, доступных в двух конфигурациях: одна предназначена для использования на дорогах, а другая – ориентирована на трек и называется Lightweight Track. Суперкар имеет центрально расположенное водительское сиденье, а пассажирское сиденье расположено вдоль одного ряда позади водителя, что минимизирует ширину кабины. Силовая установка включает в себя 2,88-литровый двигатель DOHC Twin turbo V8 с мощностью 937 л.с. и два электромотора, обеспечивающих общую мощность 1250 л. Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 432 км/ч.





Koenigsegg One: 1





Максимальная скорость: 439 км/ч

Суперкар шведской марки Koenigsegg, созданный с целью установления рекорда скорости серийным автомобилем, отличается моделью, акцентирующей взаимосвязь мощности и массы, равную 1:1 (0,99974 л.с. на 1 кг). Планируется изготовление 7 автомобилей по цене около 2.000.000 долларов (с одним тестовым экземпляром, двумя для Великобритании и четырьмя для КНР). Двигатель с двумя турбокомпрессорами типа DOHC и четырьмя клапанами на цилиндр с мощностью 1360 л.с. при 7500 об/мин позволяет добиться максимальной скорости свыше 450 км/ч, разгоняться до 300 км/ч за 12 секунд, до 400 км/ч за 20 секунд, а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 2,6 сек. Процесс торможения со 400 км/ч длится 10 секунд, а тормозной путь со 100 км/ч составляет 28 метров. Степень сжатия – 9,0:1. Максимальный момент вращения – 1371 Нм при 6000 об/мин. Для модели специально разработаны шины Michelin Cup 2. Также автомобиль оборудован активным антикрылом с изменяющейся геометрией, а тормозная система получила принудительную вентиляцию керамических тормозных колодок.





McLaren Speedtail





Максимальная скорость: более 402 км/ч

Трехместный гиперкар от британской компании McLaren определяется как наиболее аэродинамический в их портфеле, хотя конкретный коэффициент сопротивления не приводится. Этот углепластиковый аэродинамический шедевр длиной 5137 мм может развивать максимальную скорость 403 км/ч. Согласно обещанию, этот гиперкар установил новый рекорд для марки McLaren, превзойдя предыдущий рекорд 391 км/ч, установленный дорожным купе McLaren F1 в 1998 году. За его движущую силу выступает гибридная силовая установка, объединяющая 4.0-литровый бензиновый двигатель M840T с турбонаддувом V8 мощностью 746 л.с. и 800 Нм и электродвигатель со значениями 308 л. и 347 Нм. Общая мощность составляет 1070 л. и 1150 Нм. Вес автомобиля составляет 1430 кг. Разгон от 0 до 300 км/ч занимает не более 13 секунд, что превосходит показатель Bugatti Chiron. Производство ограничено 106 единицами этого купе (все уже проданы) по цене 1,75 млн фунтов. Speedtail был представлен 26 октября 2018 и анонсирован как ограниченная серия в 106 единиц.