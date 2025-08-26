Почему не стоит покупать авто летом: когда самый выгодный период

Лето – самое неблагоприятное время для покупки подержанного автомобиля. Аналитическая компания, проанализировавшая более 40 миллионов сделок за 2023-2024 годы, утверждает, что в теплый сезон вероятность найти выгодное предложение снижается более чем на треть.

Покупка автомобиля. Фото: из открытых источников

В частности, в июне шансы приобрести авто на 5% дешевле рыночной цены снижаются на 30,4% по сравнению со средним показателем за год. В мае и июле ситуация не намного лучше – снижение составляет 27,8% и 22,5% соответственно. В праздничные и выходные дни найти выгодное предложение становится еще труднее.

Причина такого феномена проста: летом растет спрос, люди чаще покупают авто, и дилеры не видят необходимости снижать цены.

Другое дело – зима. В холодный период ситуация кардинально меняется. Январь оказался лучшим месяцем для выгодной покупки: доля таких предложений на 41,1% выше среднегодовой. Декабрь и февраль также позволяют сэкономить: здесь показатели превышают 30%. Особенно выгодны новогодние праздники: в этот период количество авто, цена которых по меньшей мере на 5% ниже рыночной, растет почти на 50%.

Эксперты объясняют это тем, что из-за холодной погоды и праздничных хлопот поток покупателей уменьшается, и дилеры вынуждены предлагать скидки, чтобы привлечь внимание. Они советуют не вестись только на рекламные наклейки, а тщательно проверять, действительно ли цена авто на 5% меньше его объективной рыночной стоимости.

