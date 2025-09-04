Почему на автомобиле поворотники оранжевого цвета

Поворотники хоть и одна из самых незаметных, но критически важных деталей каждого автомобиля. Они играют решающую роль в дорожной безопасности, позволяя водителям сигнализировать о намерениях изменить полосу или повернуть. Несмотря на то, что мы видим эти сигналы каждый день, мало кто задумывается, почему указатели поворота на автомобиле мигают и имеют оранжевый цвет.

Почему поворотники на автомобиле оранжевого цвета. Фото из открытых источников

В начале 20 века, когда авто только начинали появляться на дорогах, никаких указателей поворота не было. Водители использовали жесты руками, чтобы показать, куда собираются поворачивать или когда тормозят. Это было удобно, поскольку автомобили двигались медленно, а у большинства не было крыши. Но как только появились машины с остекленными кабинами, такой способ сигнализации стал опасным и неэффективным.

В 1925 году американец Эдгар А. Вальц-младший запатентовал первый электрический поворотник. Однако настоящий прорыв произошел лишь в 1938 году, когда компания Buick представила серийный "мерцающий направляющий сигнал", который стал первым в мире коммерчески доступным указателем поворота. К 1950-м он стал стандартом в автоиндустрии.

Почему поворотники оранжевые

Несмотря на популярный стереотип, не все поворотники изначально были желтого или оранжевого цвета. В 1940-50-е годы можно было увидеть автомобили с белыми и красными сигналами. Но потом оранжевый цвет стал доминировать.

Человеческий глаз чувствительнее к желто-зеленому спектру света. Белый самый заметный, далее следует зеленый, желтый и красный. Но зеленый на дорогах ассоциируется со значением "двигаться", поэтому не годится для предупреждения. Белый может сливаться с фарами, а красный используется для стоп-сигналов. Итак, оранжевый стал идеальным компромиссом для указателей поворота. Вместе с тем до сих пор выпускаются автомобили, где поворотники имеют красный или белый цвет, особенно в США.

Исследование Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) показало, что задние поворотники оранжевого цвета снижают риск наезда сзади на 28% по сравнению с красными. Это особенно важно в условиях интенсивного движения.

Почему поворотники мигают, а не просто светятся

Мигающий сигнал не просто дизайнерское решение автопроизводителей, это следствие эволюции нашего зрения. Глаза человека тысячелетиями адаптировались к выживанию, а любое движение могло указывать на наличие угрозы. Наши предки должны были выявлять врагов или хищников в лесу, поэтому движущиеся объекты привлекают внимание гораздо быстрее статических. Поэтому мигающий сигнал значительно заметнее, чем просто свет.

Этот же принцип используют и сирены экстренных служб, они мелькают, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов.

