Перекус за рулем может обойтись в 275 000 гривен: о каком правиле не знает большинство водителей

Водители могут быть оштрафованы за невнимательность на дороге из-за еды или напитков за рулем.

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Как сообщает Express, хотя в Британии нет прямого запрета на еду за рулем, это может быть расценено как опасное поведение, если водитель из-за этого отвлекается от дороги. Если из-за перекуса или напитка водитель потеряет контроль над транспортом, это уже считается небрежным управлением.

Согласно правилу 148 британских дорожных норм, для безопасного вождения необходима полная концентрация. В этом пункте отдельно отмечается, что водители должны избегать действий, которые могут отвлекать, в частности, потребление пищи или напитков во время движения.

"Иными словами, если полиция считает, что употребление пищи стало причиной потери контроля над автомобилем, водитель может быть оштрафован на сумму до £5,000 (275 000 грн) и получить до 9 штрафных баллов", — объясняют эксперты.

Хотя есть за рулем не прямое нарушение, это может привести к серьезным последствиям, если станет причиной аварии или опасной ситуации. Потому эксперты советуют откладывать перекусы до остановок, чтобы сохранять концентрацию на дороге.

Также напоминаем, что раньше мы писали о возможном штрафе до 250 тысяч. грн для водителей за окропление пешеходов.

Как уже писали "Комментарии", помимо общеизвестных правил поведения, в Италии существуют довольно необычные запреты, незнание которых может привести к неприятным последствиям в виде штрафов.

Венеция, известная своими каналами и романтической атмосферой, имеет строгий запрет на кормление голубей на площади Сан-Марко и других общественных местах. Это мероприятие было введено для борьбы с чрезмерной популяцией птиц, которые наносят ущерб историческим зданиям и загрязняют площади.