Остерегайтесь этих автономеров: что нужно знать водителям в Украине

Владельцы автомобилей с номерными знаками, выданные до 2004 года, могут столкнуться с неожиданными трудностями. Главный сервисный центр МВД призывает таких водителей заблаговременно позаботиться о замене своих номеров на современные. Основная причина состоит в том, что старые номерные знаки больше не поддерживаются Единым государственным реестром транспортных средств, что делает невозможным проведение некоторых важных операций.

Автономера. Фото: из открытых источников

Номерные знаки, имеющие формат "5 цифр 2 буквы" или "1 буква 4 цифры 2 буквы", не дают водительским правам осуществлять ряд регистрационных действий. Даже если ваш автомобиль используется для повседневных поездок, эти номера могут стать серьезным препятствием, если вы планируете перезакрепить номер за другим транспортным средством, оставить номерной знак на ответственное хранение в сервисном центре.

Представители сервисных центров МВД акцентируют внимание, что во время любой упомянутой регистрационной операции старые номера подлежат обязательному обмену на новые. Это касается всех автомобилей, независимо от их возраста. Таким образом, если вы приобрели подержанный автомобиль или получили его в наследство, желательно не откладывать визит в сервисный центр.

Современные номерные знаки отвечают международным стандартам и имеют четкий дизайн, облегчающий идентификацию. Они оснащены сине-желтой полосой с отметкой "UA" на левом боку. Сама комбинация состоит из двух букв, обозначающих регион регистрации, четырех цифр и серии также из двух букв.

Отдельно выделяются номерные знаки для электромобилей. Чтобы зрительно отличать их от бензиновых или дизельных авто, на них используются символы зеленого цвета. Это позволяет легче идентифицировать "зеленые" автомобили и предоставляет им определенные привилегии на дорогах, например доступ к зарядным станциям.

Своевременная замена старых номеров поможет избежать бюрократических препятствий и сохранить время, особенно если вы совершаете важные операции с транспортным средством.

