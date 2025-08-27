logo

Оно спасет вам жизнь: это про ремни безопасности не знают даже самые опытные водители
commentss НОВОСТИ Все новости

Оно спасет вам жизнь: это про ремни безопасности не знают даже самые опытные водители

Сегодня мало кто представляет путешествие на автомобиле без ремней безопасности, но еще полвека назад их появление вызвало волну скепсиса

27 августа 2025, 17:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все мы привыкли к ремням безопасности в каждом автомобиле. Однако есть деталь, о которой большинство даже не задумывается. Маленькая пластиковая пуговица на ленте ремня. Он не случаен. Именно он удерживает замок на уровне плеча, не давая ему сползать в пол. Потому застегнуться можно быстро, без лишних поисков.

Оно спасет вам жизнь: это про ремни безопасности не знают даже самые опытные водители

Ремени безопасности. Фото: из открытых источников

Автоинженеры говорят, что это маленькое удобство, влияющее на безопасность. В критический момент секунды имеют значение, и пуговица помогает не тратить их на суету.

Украинское законодательство тоже напоминает об этом пустяке. За поездку без ремня водитель платит 510 гривен. Если без ремня сидит пассажир, прибавляется еще 510 гривен. При перевозке нескольких людей штраф растет, ведь ответственность несет водитель.

Сегодня ремни безопасности кажутся очевидными. Но стоит вспомнить, сколько лет понадобилось, чтобы из жестких ремней в Жигулях мы пришли к современным многоуровневым системам защиты. А та маленькая пластиковая пуговица на ленте – еще одно напоминание, что мелкие детали иногда решают судьбу всего путешествия.

Источник: https://mashyna.com.ua/uk/auto/article/294709
