Обычный аксессуар может привести к ДТП: что лучше выбросить из авто

Автомобильные коврики – это не просто вещь, помогающая сохранять чистоту в салоне. Они могут быть опасны, если подобраны неправильно. Автоэксперты предупреждают: если коврик не подходит по размеру или плохо закреплен, он может сдвинуться под педали и заблокировать их.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Опытные автомобилисты говорят, что неподходящие или плохо зафиксированные коврики могут сдвигаться под педали газа или тормоза и блокировать их. Поэтому водитель может не успеть оперативно нажать на тормоза или ускориться вовремя – особенно опасно это на скорости или во время маневров.

Специалисты дают совет, что водителям следует пользоваться только теми ковриками, сделанными специально для вашей модели авто. Они должны плотно прилегать к полу и иметь надежные крепления. Особенно важно, чтобы в зоне педалей не было складок или выступов, которые могут мешать ногам.

Больше всего проблем вызывают универсальные коврики из автомагазинов. Поначалу, когда человек их покупает, то кажется, что они хорошо прилегают к полу. Однако с течением времени становится ясно, что они не подходят и легко смещаются даже при осторожной езде.

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