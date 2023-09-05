logo

BTC/USD

25715.53

ETH/USD

1636.02

LTC/USD

63.15

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Новый знак на дорогах Европы: за его игнорирование предусмотрен большой штраф
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый знак на дорогах Европы: за его игнорирование предусмотрен большой штраф

За игнорирование нового дорожного знака по европейским дорогам можно получить серьезный штраф.

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Водители, отправляющиеся во Францию, должны обратить внимание на новые знаки, появившиеся на местных дорогах. В некоторых регионах страны теперь можно увидеть дорожный знак с белым ромбом на синем фоне. За игнорирование этого знака можно заплатить большой штраф.

Новый знак на дорогах Европы: за его игнорирование предусмотрен большой штраф

Новый дорожный знак во Франции: белый ромб на синем фоне.

Большинство знаков в европейских странах унифицированы, поэтому они понятны для путешествующих из других стран. Однако иногда некоторые страны вводят новые знаки. Так поступила недавно Франция. В стране разместили на автомагистралях в окрестностях Парижа, Страсбурга, Лиона и Гренобля новый знак, который вскоре будет и в других регионах страны, а впоследствии, возможно, распространится на весь ЕС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Белый ромб на синем фоне означает, что эта полоса предназначена для совместного использования автомобилей. То есть, по полосе с этим знаком имеют право двигаться автобусы, такси, другие виды общественного транспорта, а также автомобили как минимум с двумя пассажирами. Лица, которые не будут соблюдать эти правила, должны уплатить штраф в размере 135 евро. На дороге, где установлен знак также размещены "умные" радары, которые фиксируют количество людей в транспорте. Таким образом, некоторые водители уже получили первые штрафы за нарушение новых правил.

Новый дорожный знак введен для того, чтобы заставить водителей к совместным поездкам, что уменьшит количество выбросов парниковых газов и разгрузит дорожные пути. В настоящее время во Франции 8 из 10 водителей ездят на работу одни в автомобиле. В то время как общее совместное использование автомобилей составляет всего 3%. Таким образом, Франция ожидает, что увеличит этот показатель к 2027 году в три раза с помощью новых знаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных автомобилях, которые чаще всего угоняют в Украине в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что французские аналитики подсчитали, сколько в России останется танков до 2024 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.francebleu.fr/infos/transports/routes-c-est-quoi-ce-nouveau-panneau-de-signalisation-qui-se-repand-en-france-2022580
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!