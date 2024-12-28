Новый закон об автогражданке вступает в силу: на сколько подорожают полисы

Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новый закон об автогражданке. Фото: из открытых источников

В пресс-службе отметили, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.

По информации НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или относятся к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в крупных городах).

"Масштабы такого повышения, по предварительным оценкам, в условиях высокой конкуренции этого рынка составят около 25-30%", — говорится в сообщении.

В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.

Регулятор также опровергаю другой миф о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными.

"Нет. Переход на электронный формат договоров "автогражданки" будет осуществляться постепенно. Только через год, с 1 января 2026 года, ожидается окончательный переход от бумажных к электронным полисам с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", — заявили НБУ.

В НБУ считают, что это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.

В НБУ опровергают информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.

"Нет. Мы действительно настроены прекратить полулегальную торговлю полисами по ценам ниже рыночных, которая много лет искажала конкуренцию, и в корне меняем регулирование деятельности страховых посредников. Однако, по оценкам НБУ, большинство компаний на рынке способны выполнить новые требования, в частности в части защиты прав потребителей, и готовы к увеличению количества клиентов за счет вытеснения с рынка недобросовестных игроков", — говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца.

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