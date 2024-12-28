Новый закон об автогражданке вступает в силу: на сколько подорожают полисы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новый закон об автогражданке. Фото: из открытых источников
В пресс-службе отметили, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.
По информации НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или относятся к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в крупных городах).
В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.
Регулятор также опровергаю другой миф о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными.
В НБУ считают, что это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.
В НБУ опровергают информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.
Как отметили в НБУ, новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца.
Читайте также на портале "Комментарии" — новые правила страхования авто: что изменится.
Новости