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Nissan представил внедрожник для спортивных мероприятий

Новый электромобиль Nissan сможет составить достойную конкуренцию Tesla

сегодня, 15:49
Автор:

Павел Зинченко
Nissan представил внедрожник для спортивных мероприятий

Японский автопроизводитель Nissan представил электрический внедорожник для спортивных мероприятий. Компания надеется, что ее новый электромобиль Ariya будет эффективно продвигаться в Китае. Он, разумеется, столкнется с сильным конкурентом в лице Tesla, электромобили которого широко представлены на крупнейшем автомобильном рынке планеты. Об этом сообщает Eastauto News.

Ariya была представлена в онлайн-режиме в среду из штаб-квартиры корпорации в Иокогаме, Япония. Генеральный директор Nissan Макото Учида охарактеризовал полностью электрический внедорожник как "флагман нового Nissan".

К 2023 году Nissan планирует выпустить более восьми новых видов электротехники и видит Китай в качестве основного рынка. Власти этой страны предоставляют льготные стимулы для владельцев бюджетных электрических автомобилей. В 2019 году в Китае было куплено более 20 миллионов автомобилей по сравнению с 17 миллионами в США.

Nissan считался одним из многих первых лидеров в области электрических автомобилей (EV), однако эксперты считают, что данный автопроизводитель потерял импульс. Напомним, что последний полностью электрический автомобиль Nissan Leaf был выпущен десять лет назад.

Как сообщало издание "Комментарии", японский автопроизводитель Nissan представил новый футуристический электромобиль.


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