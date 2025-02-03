Некоторые водители будут платить 25 тысяч налога: кого это касается

В 2025 году украинцы, являющиеся владельцами дорогих автомобилей, должны будут платить новый транспортный налог. Он будет касаться тех, чья машина моложе 5 лет и имеет рыночную стоимость более 3 миллионов гривен. В списке налогооблагаемых моделей оказались машины от таких брендов как Aston Martin, BMW, Mercedes и Porsche. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Водитель. Фото: freepik

Нововведения на 2025 год: автомобили, которые стоят более 3 миллионов гривен, подпадают под новый транспортный налог в размере 25 тысяч гривен в год. Речь идет об автомобилях, возраст которых не превышает 5 лет, и средняя рыночная стоимость которых превышает указанную сумму. Владельцам таких машин необходимо будет уплатить этот налог по месту регистрации авто, что согласно Налоговому кодексу является местным сбором.

В список попали известные марки автомобилей, среди которых Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Lexus и другие. Проверить, подпадает ли ваше авто под налогообложение, можно через официальный сайт Министерства экономики Украины, где ежегодно публикуется актуальный перечень подлежащих налогообложению моделей.

Налог платят физические и юридические лица. Для физических лиц это единовременный платеж в год, который необходимо внести в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой службы. Юридические лица обязаны платить налог авансовыми платежами ежеквартально. Важно отметить, что сумма налога фиксирована и не зависит от фактической стоимости приобретения авто.

В случае неуплаты налога предусмотрены штрафы, которые могут существенно увеличить сумму к уплате. Если задолженность превышает 30 дней, штраф может составить до 20% суммы налога. Следовательно, своевременная уплата налога важна, чтобы избежать дополнительных расходов.

Чтобы проверить свою машину на соответствие требованиям достаточно обратиться к онлайн-сервису, который автоматически рассчитает среднюю рыночную стоимость вашего авто.

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