Не дайте себя обмануть: определяем настоящий пробег авто

Когда покупаешь б/у автомобиль, важно знать все поломки, общее состояние и пробег. Иногда без подготовки это сложно проверить. Поэтому, как понять, не лжет ли вам продавец и как самостоятельно оценить состояние машины, читайте ниже.

Фото: autoreview

Сайт "Авто 24" пишет, что об общем состоянии автомобиля можно узнать присмотревшись к деталям.

Определить пробег можно по следующим критериям:

1. Память электронных блоков

Только электронная память покажет реальный километраж, поскольку владельцы автомобилей научились обнулять показания одометра.

2. Внешний вид салона

При выборе машины, внимательно присматривайтесь к состоянию салона. Обратите внимание на педали и сиденья. Уже на 50-70 тыс. км появляются потертости, небольшие царапины. Обычно, если салон выглядит более-менее нормально — пробег автомобиля не превышает 100-150 тыс. км. Если пробег около 200 тыс. км, вы сразу увидите это по изношенным креслам, ручкам, коробке передач.

3. Состояние двигателя



Заведите автомобиль и присмотритесь к выхлопной трубе. Если оттуда идет темный дым, очевидно детали поршневой группы уже износились.

4. Ходовая

Если заводские сайлентблоки и шаровые опоры находятся в хорошем состоянии, машина проехала до 60-80 тыс. км. Соответственно, чем хуже эти детали, тем больший в машине пробег.

5. Амортизаторы

Не каждый автопродавец будет менять амортизаторы в машине, потому что это невыгодно. Поэтому не забудьте их проверить.

Если вы намерены приобрести б\у машину, пообщайтесь с экспертом, возьмите с собой на осмотр знакомого, который многое понимает в машинах. Уточняйте подробности у продавца, обращайте внимание на малейшие детали.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине может увеличиться налог на покупку легковых машин.









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