Названа самая популярная марка для покупки новых автомобилей в Украине

Самой популярной маркой продажи новых автомобилей в Украине в декабре 2023 года стала Toyota. Японский производитель автомобилей в очередной раз занял первое место по этому показателю.



Один из автомобилей марки Toyota. Фото из открытых источников

За декабрь 2023 года в Украине было зарегистрировано 972 новых автомобиля Toyota, этот показатель более чем на 100 автомобилей выше чем в ноябре, однако на 12% меньше показателей декабря 2022 года. Тогда в Украине зарегистрировано 1113 автомобилей марки Toyota.

На втором месте по популярности в продаже новых автомобилей стала французская компания Renault. Украинцы приобрели 678 автомобилей, что на 200% больше показателей 2022 года.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает Skoda. Украинцы в декабре 2023 купили 600 новых автомобилей чешского производителя. Также высокие показатели в 500 автомобилей занимает немецкий производитель Volkswagen, заводы которого находятся в Китае.

Резкий рост спроса на новые автомобили наблюдается на марку BYD. В декабре 2022 украинцы приобрели 10 таких автомобилей, а в последний месяц 2023 – 107 китайских машин. Таким образом продажи автомобилей BYD выросли на 930%. Также в декабре увеличился спрос на автомобили марок Citroen, Ford, Nissan и других.

Просмотреть список самых популярных марок для покупки новых автомобилей в Украине можно ниже:





В целом по сравнению с декабрем 2022 года количество купленных новых автомобилей в Украине увеличилось на 52,6%.

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