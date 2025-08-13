Наибольшие риски в случае покупки подержанного авто: эти 5 вещей точно нельзя упустить

Кто бы что ни говорил и приобретение автомобиля с пробегом – это всегда риск. Даже если машина выглядит ухоженной, она может иметь скрытые проблемы, которые стоят вам тысячи гривен. Автомеханики назвали пять главных зон, на которые следует обратить внимание, прежде чем подписать договор купли-продажи.

Покупка автомобиля. Фото: из открытых источников

Прежде всего следует проверить двигатель и турбину – особенно у дизельных и турбированных авто. Если мотор теряет тягу, издает дым или посторонние звуки "на холодную", это может свидетельствовать о серьезных износах. Несвоевременная замена масла также ускоряет износ турбины – она может выйти из строя уже после 200 000 км пробега.

Вторая критическая зона – подвеска и тормозная система. На разбитых дорогах амортизаторы, сайлентблоки и тормоза изнашиваются быстро. Скрипы, вибрации или неравномерный износ шин – сигналы о том, что система нуждается в ремонте.

Не менее важна проверка электроники. Чем новее авто, тем больше рисков: неисправности климат-контроля, электростеклоподъемников, обогрева сидений, а также ошибки в блоках ABS или подушках безопасности могут вызвать дорогостоящий ремонт.

Кузов и выхлопная система – еще одна зона риска. Ржавчина часто скрывается под декоративными элементами, а прогнившие пороги, арки или днище требуют немедленного вмешательства. Также следует проверить глушитель и резонатор.

Наконец-то документы. Отсутствие сервисной книги, следы вмешательства в пробег или непонятная история техобслуживания – серьезный сигнал. Отдельное внимание – на ремень ГРМ. Если его не меняли, а он порвется, это может привести к капитальному ремонту двигателя.

