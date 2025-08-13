logo

BTC/USD

120302

ETH/USD

4683.57

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Наибольшие риски в случае покупки подержанного авто: эти 5 вещей точно нельзя упустить
commentss НОВОСТИ Все новости

Наибольшие риски в случае покупки подержанного авто: эти 5 вещей точно нельзя упустить

Если вы покупаете авто не из салона, прежде всего следует проверить двигатель и турбину – особенно в дизельных и турбированных авто

13 августа 2025, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кто бы что ни говорил и приобретение автомобиля с пробегом – это всегда риск. Даже если машина выглядит ухоженной, она может иметь скрытые проблемы, которые стоят вам тысячи гривен. Автомеханики назвали пять главных зон, на которые следует обратить внимание, прежде чем подписать договор купли-продажи.

Наибольшие риски в случае покупки подержанного авто: эти 5 вещей точно нельзя упустить

Покупка автомобиля. Фото: из открытых источников

Прежде всего следует проверить двигатель и турбину – особенно у дизельных и турбированных авто. Если мотор теряет тягу, издает дым или посторонние звуки "на холодную", это может свидетельствовать о серьезных износах. Несвоевременная замена масла также ускоряет износ турбины – она может выйти из строя уже после 200 000 км пробега.

Вторая критическая зона – подвеска и тормозная система. На разбитых дорогах амортизаторы, сайлентблоки и тормоза изнашиваются быстро. Скрипы, вибрации или неравномерный износ шин – сигналы о том, что система нуждается в ремонте.

Не менее важна проверка электроники. Чем новее авто, тем больше рисков: неисправности климат-контроля, электростеклоподъемников, обогрева сидений, а также ошибки в блоках ABS или подушках безопасности могут вызвать дорогостоящий ремонт.

Кузов и выхлопная система – еще одна зона риска. Ржавчина часто скрывается под декоративными элементами, а прогнившие пороги, арки или днище требуют немедленного вмешательства. Также следует проверить глушитель и резонатор.

Наконец-то документы. Отсутствие сервисной книги, следы вмешательства в пробег или непонятная история техобслуживания – серьезный сигнал. Отдельное внимание – на ремень ГРМ. Если его не меняли, а он порвется, это может привести к капитальному ремонту двигателя.

Читайте на портале "Комментарии" — правительство предлагает увеличить срок оплаты штрафов за автомобильные нарушения, зафиксированные на камеры, с 10 до 15 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в законопроекте (№13614), зарегистрированном на сайте парламента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uamotors.com.ua/auto/146374#goog_rewarded
Теги:

Новости

Все новости