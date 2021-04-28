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На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег - исследование

Эксперты выяснили, сколько может переплатить покупатель за откат одометра

28 апреля 2021, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

При покупке подержанного автомобиля будущий владелец полагается в основном на слова продавца и его совесть. Однако реальная история машины может остаться нераскрытой. Таким образом недобросовестные дилеры могут скручивать пробег и вводить покупателя в заблуждение. Соответственно стоимость авто из-за отката одометра несправедливо растет. Платформа для проверки истории автомобилей CarVertical провела исследование, чтобы узнать, какие именно бывшие в употреблении автомобили продаются со скрученным пробегом зачастую, и сколько денег тратят водители, покупая машину с откатанным одометром.

На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег - исследование

Информация для водителей: на каких машинах чаще всего скручивают пробег. Фото: avto.tatar

Оказалось, что из всех отчетов 2020 об истории автомобилей, большинство случаев мошенничества с пробегом были замечены на автомобилях с дизельным двигателем. 74,4% всех отчетов описывали те или иные манипуляции с пробегом. Дизельные двигатели — как правило, выбор водителей, которые ежедневно преодолевают большие расстояния. Это главная причина, почему такие машины имеют поддельные показания одометра на рынке б/у автомобилей.

Далее идут машины с бензиновым двигателем — 25%. Очень редко пробег скручивают в электромобилях и гибридах — всего 0,6% случаев мошенничества с пробегом.

Чаще всего пробег скручивают в старых автомобилях (1991-1995 гг.), поскольку там физически легче это сделать. В среднем автомобили этих лет откатываются по пробегу на 80 тысяч километров.

На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег - исследование - фото 2
На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег - исследование - фото 3

Стоит отметить, что откат пробега позволяет искусственно завысить цену автомобиля на целых 25%. Например, иномарки из США из-за этого фактора могут подняться до 6 тысяч евро.

Поэтому покупая подержанную машину, покупатель может переплатить пару тысяч евро и получить кота в мешке. Лучший выход из этой ситуации — проверить историю машины.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как определить настоящий пробег и состояние авто самостоятельно. Детали читайте здесь.


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Источник: https://www.carvertical.com/ua/blog/skruchuvannya-probihu-dozvolyaye-nezakonno-zavyshchyty-vartist-vzhyvanoho-avtomobilya-na-25-vidsotkiv?fbclid=IwAR1xZKhHZMrczGnr4DHKa-ddLIRmFFf7hGBc5rtFFQRvqMEKgsow8HWLH58
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