Мошенники придумали новый трюк: водителей предупреждают быть осторожными на дорогах
commentss НОВОСТИ Все новости

Мошенники придумали новый трюк: водителей предупреждают быть осторожными на дорогах

Полицейские советуют пристально осматривать свои автомобили, чтобы на них не было никаких подозрительных предметов.

9 сентября 2025, 16:09
В Украине появилась новая схема мошенничества на дорогах Для реализации мошенники используют обычный пакет. Преступники крепят его на боковое зеркало автомобиля, чтобы отвлечь внимание водителя и угнать вещи из салона или даже сам автомобиль. Об этом рассказал патрульный с многолетним опытом.

Мошенники придумали новый трюк: водителей предупреждают быть осторожными на дорогах

Автомобили. Фото: из открытых источников

Правоохранитель говорит, что на самом деле схема больше, чем простая, но работающая. Водитель, заметив мусор на зеркале, обычно выходит из машины, чтобы его снять. Часто двигатель остается включенным, ведь водитель спешит. В этот момент злоумышленники, работающие в паре, подкрадываются с другой стороны автомобиля. Пока один отвлекает внимание, другой уносит ценные вещи из салона. Если ключ оставлен в замке зажигания, воры могут угнать и сам автомобиль.

Подобный вид мошенничества уже зафиксирован в Киеве. В одном из случаев владелец внедорожника оставил сумку с документами и деньгами на сиденье. Пока он снимал пакет с зеркала, преступники успели вытащить сумку менее чем за минуту. Хотя такие случаи пока не носят массовый характер, правоохранители советуют водителям быть чрезвычайно внимательными.

Полицейские советуют в таких ситуациях соблюдать простые правила безопасности: не торопиться. Прежде чем выйти из авто, оглянитесь вокруг, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных лиц.

Далее закройте дверь. Если вам нужно снять посторонний предмет, сядьте в машину, закройте дверь, отъедьте в людное место, а затем устраните препятствие.

И, конечно, не бойтесь обратиться в полицию, если вы чувствуете угрозу. Лучше сразу позвонить в полицию. Даже такой пустяк, как пакет на зеркале, может быть знаком опасности. Любой посторонний предмет на вашем авто – это повод для бдительности, поскольку преступники постоянно придумывают новые способы воспользоваться растерянностью водителей.

Источник: https://mashyna.com.ua/uk/auto/article/295852
