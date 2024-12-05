"Mercedes-Benz" передал в Ватикан новый полностью электрический "папамобиль"

"Mercedes-Benz" подарил Папе Римскому новый панорамный автомобиль, оснащенный самыми современными технологиями. Генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Келлениус и участвовавшие в производстве члены команды доставили уникальный автомобиль ручной работы, созданный на базе нового электромобиля G-класса.

Папамобиль от Мерседес

Теперь Папа Франциск будет совершать объезды площади Святого Петра на новом папамобиле. По случаю Святого Года 2025 года автопроизводитель Mercedes-Benz в среду 4 декабря 2024 года передал Святейшему Отцу полностью электрический панорамный автомобиль G-класса, специально разработанный для указанных нужд.

"Для нас большая честь передать этот автомобиль Святейшему Отцу", – подчеркнул Келлениус в комментарии для Радио Ватикана – Vatican News. Мерседес уже может похвастаться почти 100-летним опытом работы над так называемыми папамобилями: первый автомобиль, произведенный в Штутгарте, был доставлен Папе Пию XI в 1930 году. Папа Франциск теперь во время своих общих аудиенций пользуется мерседесом G-класса, хотя еще бензиновым. "Мы направляемся к нулевым выбросам и производим много электрических продуктов. В этом году мы запустили электрическую версию G-класса", – объяснил он.

Команда специалистов из разных подразделений Mercedes около года работала с представителями Ватикана над адаптацией автомобиля к нуждам Папы. Большое внимание было уделено нулевым выбросам, ведь Ватикан задался целью до 2030 года сделать каждый свой автомобиль полностью свободным от выбросов. Такие детали, как поворотное кресло и внутренняя отделка, были изготовлены вручную. Автомобиль построен на основе нового электрического автомобиля G-класса с полным приводом. Он был специально разработан для пониженной скорости, с которой Папа обычно ездит по площади Святого Петра во время аудиенций или после великих богослужений, чтобы поздороваться с паломниками.

"Конечно, по сравнению с оригинальным автомобилем многое изменилось, потому что отправная точка была другой", – объяснил Петер Цоттер. Был учтен также опыт, полученный от предыдущего проекта. В частности, разработчик указывает на заднюю часть автомобиля: Это единственное целое со всеми функциями. Надеемся, что это обеспечит Святейшему Отцу соответствующий комфорт во время пользования". По сравнению с обычным автомобилем G-класса, крыша устранена. В случае дождя или плохих погодных условий пассажиров защитит выдвижная. Как и предыдущие папамобили, это также имеет белый цвет и номерной знак SCV1.



