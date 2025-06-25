Медуза с вопросительным знаком: водители не знают, что означает этот знак

Во время путешествия по Испании можно встретить необычный дорожный знак, который вызывает удивление у туристов. На нем изображен символ ближнего света фар, который очень похож на медузу, а также вопросительный знак рядом. Знак выглядит несколько забавно, но на самом деле имеет четкое функциональное значение, напрямую касающееся безопасности на дороге.

Дорожные знаки S-24 и R-413. ФОТО: La Razón

S-24 – это дорожный знак в Испании, предупреждающий водителей об изменении режима использования ближнего света фар. Этот характерный знак обычно появляется в конце тоннелей и информирует водителей, что больше не обязательно использовать ближний свет фар, но это не значит, что он должен обязательно выключать их.

Медузе со знаком вопроса предшествует круглый синий знак R-413, который имеет такой же рисунок, но без вопросительного знака. Это требование использования ближнего света фар, которое размещают перед тоннелями.

Невыполнение требований по использованию света в туннелях наказывается в Испании штрафом в 200 евро. Поэтому следует знать, когда действует обязательное включение ближнего света на дороге обозначенное знаком R-413, а когда рекомендательное – S-24. Для туристов, планирующих путешествия своим или арендованным авто в Испании, понимание таких нюансов поможет избежать путаницы на дорогах, а также убережет от штрафа.

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