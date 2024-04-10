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Лидеры продаж автомобилей в США 2023: ТОП-10

В ТОП-10 вошли автомобили из разных сегментов и ценовой категории

сегодня, 18:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В прошлом году американский автомобильный рынок продемонстрировал существенные изменения в предпочтениях потребителей. Пикапы остаются неоспоримыми лидерами продаж, в то время как электромобили набирают популярность, указывая на желание нации быть более устойчивыми и экологически ответственными. Портал "Комментарии" узнали о топ-10 популярных авто из США в 2023 году.

Лидеры продаж автомобилей в США 2023: ТОП-10

ТОП-10 самых продаваемых авто в США 2023

Лидеры продаж автомобилей в США 2023: ТОП-10 - фото 2

По данным авторитетного рейтинга Motor1, Ford F-серия удерживает лидирующие позиции с поразительным результатом в 750 789 проданных единиц. Пикапы как символы утилитарной силы продолжают быть выбором американцев, воплощая их рабочие потребности и желание комфорта во время отдыха.

Chevrolet Silverado и RAM Pickup, с продажами в 555 148 и 444 926 единиц соответственно, демонстрируют устойчивую популярность среди тех, кто предпочитает мощность и универсальность.

Кроссовер Toyota RAV4, с количеством продаж в 434 943 единицы, свидетельствует о растущей популярности более практичных и комфортабельных вариантов транспорта, идеально подходящих для семейного использования в городских и сельских условиях.

Honda CR-V и GMC Sierra, с продажами в 361457 и 295737 единиц соответственно, продолжают оставаться в числе фаворитов благодаря их надежности и мощности. Также Toyota Camry и Nissan Rogue, с 290649 и 271458 проданными единицами соответственно, лидируют в категориях седанов и компактных внедорожников, отвечая спросу на экономичные и комфортабельные автомобили.

Jeep Grand Cherokee, с продажей в 244 594 единиц, завершает список, символизируя американский дух приключений и желание открытия новых горизонтов.

Эта динамика продаж отражает не только текущие тренды, но и указывает на будущие изменения потребительских предпочтений, свидетельствует о влиянии технологического прогресса и изменении экологического сознания.



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