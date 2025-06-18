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Легкий перекус может привести к потере водительских прав: в чем дело

Водителям советуют внимательно отнестись к продуктам, которые могут повлиять на показатели алкотестера уже через несколько минут после употребления

сегодня, 10:24
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Кравцев Сергей

В Украине стали довольно нередки случаи, когда трезвые водители попадают в неприятные ситуации из-за ошибочных результатов проверки на алкоголь. А все потому, что некоторые привычные продукты способны вызвать реакцию алкотестера, похожую на опьянение. Об этом предупреждают диетологи и юристы, отмечая: даже безобидный перекус перед дорогой может стоить водителю прав и значительного штрафа.

Легкий перекус может привести к потере водительских прав: в чем дело

Запах спирту. Фото: из открытых источников

Специалисты обращают внимание, что некоторые ферментированные или спелые продукты могут вызвать временный рост уровня спирта в организме или иметь запах, который полиция может расценить как признак употребления алкоголя.

Итак, если вы собираетесь садиться за руль, стоит лишний раз подумать, прежде чем употреблять квас, потому что он содержит небольшое количество спирта из-за естественного брожения. То же касается молочных продуктов, в частности кефира, ряженки, йогурта. Все они обладают схожими свойствами. Сюда же можно отнести спелые или перезрелые фрукты – бананы, груши, виноград, при чрезмерном употреблении способны запускать процессы брожения в организме.

В закрытом пространстве автомобиля, особенно при физической усталости или недостаточном проветривании, это может дать ложноположительный результат при проверке алкотестером.

Правоохранители также могут обратить внимание на запах, исходящий от водителя. Некоторые продукты, хоть и не содержат алкоголя, оставляют специфический аромат, который может восприниматься как попытка замаскировать опьянение. Чеснок и лук – создают резкий "посмак", похожий на запах перегара. Жевательная резинка или мятные конфеты могут вызвать подозрение в желании скрыть запах алкоголя. Маринованные овощи и соленья – иногда усиливают процессы пищеварения и брожения.

В таких случаях патрульные могут составить протокол по признакам алкогольного опьянения даже без явных улик, а водителя может ожидать штраф от 17 тысяч гривен и лишение прав по меньшей мере в год.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/vodiyam-nazvaly-produkty-yaki-mozhut-sprychynyty-pozbavlennya-prav-shho-krashhe-ne-yisty-pered-poyizdkoyu
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