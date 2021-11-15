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Легендарному УАЗу пришел конец: закрытие завода неизбежно

Закрытие легендарного завода теперь неизбежно. Новых моделей на заводе не разрабатывают

сегодня, 12:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Во время видео-конференции "Бизнес Online" гендиректор российского завода УАЗ Адиль Ширинов рассказал о не очень хороших новостях на предприятии. Директор подтвердил, что работа предприятия будет остановлена. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Car.ru".

Легендарному УАЗу пришел конец: закрытие завода неизбежно

УАЗ. Фото из открытых источников

Ширинов рассказал, что пока что предприятию удается выживать за счет продажи автомобилей на внутреннем рынке, некоторые модели пользуются популярностью среди россиян, но о выходе на внешний рынок пока говорить не приходится. В связи с этим вскоре предприятие придется остановить.

Гендиректор сообщил, что на предприятии не разрабатывают новые проекты. Все упирается в проблему отсутствия финансирования. Сейчас уже есть даже проблема с поставкой необходимого количества деталей, которые необходимы для сборки автомобилей.

Ранее на предприятии сообщили, что будут ставить своим приоритетом модернизацию старых внедорожников. При этом Адиль Ширинов рассказал, что постоянно невозможно конкурировать на рынке, если не разрабатывается ничего нового.

Директор подчеркнул, что УАЗ не способен приступить к разработке нового автомобиля, для тех мощностей, которые имеет предприятие это выглядит утопией. Следовательно, закрытие предприятия есть неизбежным.

Что касается возможности доработать "Буханку", то инженеры не занимаются этим проектом, потому как вскоре он будет закрыт. Что будет дальше с предприятием, пока сказать сложно, но руководство уже сейчас поставило в известность рабочий коллектив, что планов на будущее не строят. 

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Источник: https://car.ru/news/automobili/139837-gendirektor-uaza-adil-shirinov-priznal-neizbezhnoe-zakryitie-zavoda/
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