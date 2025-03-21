Когда полиция имеет право останавливать авто: 11 законных оснований, которые нужно знать каждому водителю

Водитель вправе знать причину остановки, если его остановила полиция. Закон Украины "О Национальной полиции", а именно статья 35, четко определяет 11 оснований, по которым правоохранители могут остановить транспортное средство. Если причина остановки не входит в этот список, водитель может обжаловать действия полицейского.

Когда полиция имеет право останавливать автомобиль

Основные причины остановки авто полицией

Нарушение правил дорожного движения

Полиция может остановить автомобиль, если водитель проехал на красный свет, превысил скорость, не пристегнулся или совершил другие нарушения ПДД.

Техническая неисправность автомобиля

Если полицейский заметит поврежденные фары, разбитый номерной знак или другие проблемы с автомобилем, он может остановить вас для проверки.

Подозрение в правонарушении

Если правоохранители имеют информацию о возможной причастности водителя или пассажиров к преступлению или административному правонарушению, они могут осуществить остановку.

Розыск транспортного средства

Если автомобиль в базе розыска, его могут остановить для проверки.

Привлечение водителя к расследованию

Полиция имеет право останавливать автомобилистов для получения информации о ДТП или других чрезвычайных ситуациях.

Оказание помощи

Если полиция нуждается в помощи водителя в качестве свидетеля или для транспортировки потерпевшего, остановка законна.

Ограничение движения

Если есть официальное решение о временном ограничении движения (например, из-за аварии или массовых мер), полиция имеет право останавливать водителей.

Опасная перевозка груза

Если способ закрепления груза создает угрозу другим участникам дорожного движения, полицейские могут проверить законность перевозки.

Использование спецсигналов

Проверка неправомерного использования маячков, сирен или других специальных сигналов.

Авто на иностранных номерах

Если автомобиль с иностранной регистрацией находится в Украине, полиция может проверить документы на его использование.

Бегство военнопленного

Если у правоохранителей есть информация, что в автомобиле может находиться военнопленный, они могут его остановить.

Что должен сделать полицейский после остановки

После остановки транспортного средства полицейский обязан сообщить о конкретной причине остановки. Если он не может этого сделать или указывает основание, которого нет в законе, действия правоохранителя можно считать незаконными. Если водитель сомневается в законности остановки, он может позвонить по телефону на горячую линию полиции по номеру 102 или 0 800 500 202. Кроме того, водитель имеет право обжаловать штраф в суде, если его выписали без законных оснований.

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